«حماس»: إذا نجحت الضغوط الأمريكية على نتنياهو سنكون أمام هدنة حقيقية قبل رمضان

قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة «حماس»، إن نتنياهو يعتقد أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار، يؤدي إلى محاكمته ومحاسبته على ما ارتكبته الحكومة المتطرفة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على سي بي سي أن استمرار إطلاق النار يعزز من وجوده في الحكم، ومع توقف هذا الأمر تنهي أحلامه في تحقيق أي انتصار.

هدنة قبل شهر رمضان

وأوضح أنه إذا نجحت الضغوط الأمريكية على حكومة نتنياهو سنكون أمام هدنة حقيقية قبل حلول شهر رمضان، لافتا إلى أن مؤشرات مسار الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية لا تٌبشر بخير للرئيس بايدن، وأنه لن يكون هناك أي مفاوضات على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، وحريصون على الوصول إلى اتفاق للتخفيف عن أهلنا.

انسحاب القوات الأمريكية

وأكمل متحدث حركة حماس: «حريصون على الشراكة الفلسطينية والتوافق على أن تكون قائمة على الديمقراطية والشفافية، وأن الاتفاق يجب أن يضمن وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل من كافة مناطق غزة، وضمان وصول المساعدات وإنهاء الحصر، فهذه القضايا الثلاث هي المفاتيح الرئيسي لأي اتفاق».