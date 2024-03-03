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دراما المتحدة

جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مستشفى الأمل في غزة لليوم الـ42

كتب:

هانى حسن
11:06 ص | الأحد 03 مارس 2024
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره واستهدافه لمستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم الـ42 على التوالي، وقصف وإطلاق نار في محيط المستشفى مما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مخزون الطعام في مستشفى الأمل لا يكفي أكثر من أسبوع وكمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

 

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بقلم هانى حسن