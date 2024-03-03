جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصار مستشفى الأمل في غزة لليوم الـ42

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حصاره واستهدافه لمستشفى الأمل في خان يونس جنوبي قطاع غزة لليوم الـ42 على التوالي، وقصف وإطلاق نار في محيط المستشفى مما يعرض سلامة المرضى والطواقم الطبية للخطر.

وأضاف الهلال الأحمر الفلسطيني، أن مخزون الطعام في مستشفى الأمل لا يكفي أكثر من أسبوع وكمية مياه الشرب المتبقية لا تكفي إلا ثلاثة أيام، بحسب ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.