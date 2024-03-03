8 نصائح للعرسان الجدد.. كيف تحول شهر العسل إلى حياة كاملة واعرف سر التسمية

30 يومًا من العسل يقضيها العرسان الجدد في أول شهر زواج، أيام مُحاطة ومغلفة بالحب والفرح والطاقة الإيجابية، ما أن يخرجا منها حتى تتغير الحياة ويبدأ الواقع بحلوه ومره، وكأن النظرة الذهنية لأحلى أيام في الزواج هي شهر العسل فقط، فكيف تتحول حياة أي زوجين إلى شهر عسل طوال العمر.. ولماذا سمي هذا الشهر بهذا الاسم.. وهل له علاقة بالعسل؟.. أسئلة كثيرة نوضحها في هذا التقرير.

أصل تسمية شهر العسل

نشأ مصطلح شهر العسل في العصور الوسطى قبل آلاف السنوات، وكان أصله المصطلح الإنجليزي «honey moone»، وتمت ترجمته إلى شهر العسل وفقًا لمعجم اللغة الإنجليزية، أي العطلة التي يقضيها العرسان حديثى الزواج، وكان المعنى الحرفي لها «فترة أولية من الحب والحماس»، بحسب «The honeymoon edit»، الموقع الرسمي المتخصص في كل ما يخص الزواج والحياة الأسرية وأماكن وتجارب شهر العسل.

روايات كثيرة اختلفت في سبب تسمية شهر العسل بهذا الاسم، أولها تعود إلى القرن الخامس الميلادي، عندما كانوا يسقون العروسين شراب محلى بالعسل لمدة شهر كامل بعد الزواج، وهو مشروب يغذي الرومانسية للزوجين.

رواية أخرى تقول إنه بعد الزواج أصبح هناك عادة لدى الغرب والرومان أن تناول العسل مع الماء يمنح الزوجين المزيد من الحب خلال الفترة الأولى من الزواج، حتى انتقلت هذه العادات إلى العرب، ويتم استخدام مصطلح شهر العسل بأحد طريقتين، وفي النهاية هي حيل لتوفير الراحة والهدوء للمتزوجين.

كيف يتحول شهر العسل لحياة كاملة؟

إذا كنت متزوج حديثًا فهذه إجازة سعيدة بعد الزفاف مع شريكك، ولكن إذا أردت أن تستمر هذه الحياة دومًا في رغد ومحبة، يجب أن تفعل العديد من الأشياء، بحسب الدكتورة نادية جمال، استشاري العلاقات الأسرية والإرشاد نفسي، خلال حديثها لـ«الوطن»، مقدمة نصائح للعروسين لتحول الحياة من مجرد شهر إلى سنوات.

نصائح لحياة زوجية سعيدة

ولحياة مليئة بالحب، يمكن القيام بالتالي: