الفنان محمود عامر: أقضي شهر العسل في الغردقة والحب الحقيقي يأتي بعد الـ60

يقضي الفنان محمود عامر أول أيام شهر العسل في الغردقة، مع عروسه الدكتورة رشا فرج طبيبة نفسية، حيث تم استقبالهم بالطبل والمزمار البلدي، بمشاركة سياح أجانب وعدد من العاملين بالقطاع السياحي بالغردقة.

وقال الفنان في تصريحات لـ«الوطن» إنه يبدأ اليوم حياة جديدة مع عروسه التي اختارها له الله، مؤكدا أن الحب الحقيقي يبدأ بعد الستين حيث المشاعر لا تكذب ولا تتغير.

كشف الفنان محمود عامر في أول أيامه بالغردقة، عن أنه يكن كل الحب والتقدير لأهالي مدينة الغردقة الذين استقبلوه بالترحاب، وكشف أنه فوجي بتجهيز فرح ثان بالغردقة على أنغام الطبل البلدي والمزمار، وسط فرحة العاملين بالقطاع السياحي لدى وصوله الفندق.

الغردقة أفضل وأهدى مدينة في مصر

وأكد أن الغردقة أفضل وأهدى مدينة في مصر، حيث حرص على قضاء شهر العسل في الغردقة ودعى جميع المتزوجين حديثا للسفر إليها.

زواج الفنان محمود عامر

وتزوج الفنان محمود عامر عن عمر 69 عاما بالدكتورة رشا فرج 38 عاما، وتعمل طبيبة نفسية وتوجها اليوم لقضاء شهر العسل في الغردقة.