لو عايز تقضي شهر العسل.. مرسى علم أفضل شواطئ العالم لهواة الاستجمام

تضم محافظة مرسى علم، أفضل الشواطئ في العالم للباحثين عن المتعة والاستجمام، وأفضل مكان لعشاق الهدوء، ويفضلها السياح الأجانب لقضاء شهر العسل.

شواطئ مرسى علم

ومن جانبه، أكد عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن مرسى علم تضم أفضل الشواطئ في العالم، طبقًا لموقع «Tripadvisor» المختص بالسفر والسياحة حول العالم، مشيرًا إلى أن شواطئ مرسى علم مناسبة للباحثين عن الهدوء والاسترخاء والاستجمام؛ لانتشار الشواطئ على مسافات تمتد لمئات الكيلومترات.

أفضل شواطئ مرسى علم

وأضاف «عثمان»، في تصريحات لـ«الوطن» أن أفضل شواطئ مرسى علم التي يُنصح بزيارتها هي أبو دباب، وحنكوراب والنيزك، وشرم اللولي، ومرسى مبارك والقلعان، مشيرًا إلى أنها تستقطب آلاف السياح حول العالم لهواة المتعة والهدوء.

شواطئ مرسى علم تستقطب آلاف السياح

وكشف رامي فايز، نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم، أن شواطئ مرسى علم تستقبل آلاف السياح الأجانب، إذ يتوافد على زيارتها نحو 30 ألف سائح من جنسيات مختلفة من 12 دولة أوروبية على رأسها ألمانيا، وإيطاليا، وبولندا، والتشكيك وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا.

وأضاف «فايز»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن السياح تقضي أفضل الأوقات والاستمتاع بأجمل إطلالة وسط الطبيعة الخلابة، ورحلات الغطس، ومشاهدة الشعاب المرجانية.

مميزات الشواطئ

وأشار إلى أن شواطئ مرسى علم تمتاز بالرمال الناعمة، ومتعة السير عليها، والمياه الصافية الباردة صيفًا والدافئة شتاءً، بالإضافة إلى صوت الأمواج المُتلاحقة والمياه الفيروزية الساحرة في أجمل بقعة في مصر.