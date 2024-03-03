رئيس وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشيد بإنجازات مصر في تمكين المرأة

قال السفير كريستيان برجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إنّ العصر الحالي يشهد إنجازات كبيرة في مجال تمكين المرأة وأنه جاري العمل على تقليل الفجوة بين الرجل والمرأة وتمكينها للمشاركة في الحياة العامة، وبالتالي يكون لها دور في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك في كلمته التي ألقاها في فاعليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية.

مكافحة الصور النمطية عن المرأة

ولفت إلى أن السنوات الماضية، شهدت تحديات عديدة من بينها جائحة كورونا، كما شهد العالم الرقمنة وغيرها من القضايا التي تحتاج إلى أن يواكبها العالم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على مكافحة الصور النمطية عن المرأة في كل النواحي إلى جانب تعزيز مهارتها لإلحاقها في سوق العمل.

وفي السياق ذاته، قالت إيفينيا سيديريس نائب رئيس البعثة، إنّ المرأة تواجه تحديات في كل مكان حتى في المجتمع الأمريكي، ولا بد من بحث كيفية دمجها في المجتمع والعمل على الحد من التحديات التي تواجهها في شتى المجالات سواء المناخية أو الاقتصادية وغيرها.

مصر تلعب دورا محوريًا في ملف المرأة

توفير الفرص للمرأة المصرية وأكدت أن مصر تلعب دورا إقليميًا محوريًا مهما في ملف المرأة، وتوفر الفرصة لها للمشاركة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والوصول لمراكز اتخاذ القرار، مشيرة إلى أنّ تنظيم قمة المرأة المصرية المهنية خير دليل على مساعي الحكومة المصرية على تمكين سيداتها.

ولفتت إلى أن هناك تمثيلًا للمرأة بنسبة كبيرة في الحكومة المصرية في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، ولفتت إلى أن مساعي الدولة لتمكين المرأة تصب في مصلحة الجميع.

والجدير بالذكر أن اليوم، تنطلق فعاليات الدورة الثالثة لقمة المرأة المصرية المهنية، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والاتحاد الأوروبي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد الوزراء، كما تشهد فعاليات القمة حضور نسائي دولي ومحلي موسع، إذ يشارك فيها نخبة من كبار المسؤولين الحكوميين والخبراء والمتخصصين وممثلي المنظمات الدولية وقيادات نسائية رفيعة المستوى، إلى جانب ممثلي شباب الجامعات من الطالبات وأصحاب المبادرات التنموية.