صحيفة بريطانية تؤكد: اقتراب التوصل إلى هدنة في غزة خلال 24 ساعة

ذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي تقتربان من الاتفاق الخاص بوقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة، وذلك خلال 24 ساعة فقط، بعد مقتل ما لا يقل عن 30 ألف مدني في غزة، وذلك تحت رعاية مصرية أمريكية قطرية، حيث توسطت الدول الثلاث بين الجانبين.

تفاصيل ما جاء في الصحيفة البريطانية

وبحسب الصحيفة البريطانية، إن «حماس» قالت إن وقفا مؤقتا لإطلاق النار يمكن التوصل إليه خلال 24 إلى 48 ساعة إذا وافقت دولة الاحتلال على مطالبها، مشيرة إلى أن تلك الهدنة من المفترض أن تستمر ستة أسابيع، وتشهد وقفًا للقتال وإطلاق سراح المحتجزين خلال شهر رمضان المبارك.

وتطرقت صحيفة «ذا صن» البريطانية إلى وصول وفد من حركة حماس إلى القاهرة لحضور محادثات اتفاق التهدئة، فيما قال مسؤول أمريكي كبير إن الطريق إلى وقف إطلاق النار «مبشر»، مضيفا إلى أن الأمر بات واضحا وهناك اتفاق على الطاولة.

وتابع المسؤول الأمريكي: «هناك اتفاق قبله الإسرائيليون بشكل أو بآخر.. والمسؤولية الآن تقع على عاتق حماس».

تفاصيل الهدنة المرتقبة

ويأتي ذلك بعد أن تلقت الفصائل الفلسطينية مسودة اقتراح من محادثات السلام في غزة في باريس، حسبما قال مصدر رفيع مقرب من المناقشات يوم الثلاثاء؛ ليقوم المفاوضون من الولايات المتحدة ومصر وقطر بصياغة الاقتراح الذي يتضمن إطلاق سراح المحتجزين من الفلسطينيين والإسرائيليين بجانب وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع.

وتشير الصحيفة البريطانية، إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي قبلت مؤقتا الصفقة التي ستبدأ بالإفراج عن الجرحى وكبار السن والرهائن، فيما تدرس الفصائل الاقتراح.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن إسرائيل مستعدة لوقف أنشطتها العسكرية في غزة خلال شهر رمضان، ولكن فقط إذا تم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل، معربا عن أمله في التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار لإنهاء حمام الدم في غزة بحلول يوم الاثنين المقبل.