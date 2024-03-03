مظاهرات في أمريكا تندد بالعدوان على غزة.. هتافات أمام السفارة الإسرائيلية

في الوقت الذي يراقب فيه العالم الأزمة المتصاعدة في رفح الفلسطينية بجانب زيادة الآمال بشأن هدنة جديدة محتملة بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال الإسرائيلي، خرجت مظاهرات في أمريكا تحديدا أمام السفارة الإسرائيلية واشنطن تندد في الأوضاع داخل غزة، رافعين شعار «ارفعوا أيديكم عن رفح»، وذلك كحدث ضمن فعاليات يوم العمل العالمي، أمس السبت.

مشاهد من مظاهرات أمريكا.. غزة السبب

وجاءت المظاهرات من أجل تقديم الدعم ضد الحصار المفروض على غزة، ما يثير مخاوف من مجاعة محتملة، بحسب ما كشف موقع «BNN Breaking»، الذي أشار في تقرير له أن مع وصول الوضع في رفح الفلسطينية إلى نقطة حرجة، نددت دول العالم في احتجاج عالمي بما يحدث داخل غزة كما سلطت الضوء على الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها سكان رفح.

وطالب المتظاهرون في واشنطن العاصمة وفي جميع أنحاء العالم باتخاذ إجراءات فورية لمنع المزيد من المعاناة، فيما نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» مشاهد من المظاهرات التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية في واشطن.

مطالب المتظاهرين في أمريكا بشأن غزة

وشدد المتظاهرون، الذين يضمون ائتلافاً من جماعات حقوق الإنسان ومواطنين معنيين، على ضرورة رفع الحصار لتفادي وقوع كارثة إنسانية، كما كانت رسائلهم واضحة، والتي منها «أوقفوا العنف واسمحوا بتوفير الإمدادات الأساسية لسكان رفح».

ومع استمرار المظاهرات، تقول الصحف الأمريكية إن الجميع حول العالم ينتظر التوصل إلى حل يعطي الأولوية لحياة أفضل من أجل المدنيين في غزة.