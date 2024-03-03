يونيسف: ما كنا نخشى وقوعه لأطفال غزة أصبح حقيقة

أدانت منظمة اليونيسف استشهاد عشر أطفال على الأقل نتيجة الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان، في شمال قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة.

وقالت أديل خضر، المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «تحولت مخاوفنا من وفيات الأطفال إلى حقيقة، وينتشر سوء التغذية في قطاع غزة».

10 أطفال على الأقل توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة بحسب التقارير.



تصريح صادر عن أديل خضر، المديرة الإقليمية لليونيسف، حول الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في #غزة ويموتون ببطء تحت أنظار العالم:https://t.co/evoDFKlugu pic.twitter.com/dBnrj6bnSa — UNICEF MENA - يونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (@UNICEFmena) March 3, 2024

الجفاف وسوء التغذية يضربان عشر أطفال في مستشفى كمال عدوان

وأشارت «خضر» إلى أن عشرة أطفال على الأقل توفوا بسبب الجفاف وسوء التغذية في مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة في الأيام الأخيرة، كما أن هناك احتمالًا لوجود المزيد من الأطفال يحاربون من أجل حياتهم في إحدى المستشفيات القليلة المتبقية في غزة، وقد يكون هناك المزيد من الأطفال في الشمال الذين لا يستطيعون الوصول للرعاية الطبية على الإطلاق.

وأوضحت، أن نقص الغذاء ونقص المياه النظيفة والخدمات الطبية الواسع النطاق، الناتج مباشرة عن العقبات التي تعترض وصول المساعدات والمخاطر المتعددة التي تواجه العمليات الإنسانية للأمم المتحدة، يؤثر سلباً على الأطفال والأمهات ويعيق قدرتهن على إرضاع أطفالهن طبيعياً، وهذا ينطبق خاصة في شمال قطاع غزة.

وأضافت: «الناس يعانون من الجوع والإرهاق والصدمة، العديد منهم يصرون على البقاء على قيد الحياة».

سوء تغذيه حادة

وأظهرت فحوصات سوء التغذية التي أجرتها اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي في الشمال خلال يناير أن حوالي 16%، أي ما يعادل طفل واحد من كل 6 أطفال دون سن الثانية، يعانون من سوء تغذية حادة، وفي جنوب رفح، حيث تكون المساعدات متاحة بشكل أكبر، وجدت الفحوصات المماثلة أن 5% من الأطفال دون سن الثانية يعانون من سوء التغذية الحادة.