مصر تواجه منع إسرائيل لمساعدات شمال غزة بـ«الإسقاط الجوي»: سند للأشقاء

دعم مصري غير محدود للأشقاء في قطاع غزة، بدأ منذ اللحظة الأولى لانطلاق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، في يوم 7 أكتوبر 2023، من خلال متابعة الأوضاع على أرض الواقع، والتواصل مع مختلف الأطراف الفاعلة للحث على التهدئة ومنع التصعيد، وصولاً لتجهيز المساعدات الإنسانية والإغاثية لإرسالها عبر معبر رفح البري، والضغط على الطرف الآخر وصولاً لنفاذ المساعدات، رغم التضييقات الإسرائيلية عليها.

إسقاط جوي للمساعدات

ومع استمرار الحصار الإسرائيلي لشمال قطاع غزة، ومنع دخول أي مساعدات لأهالي تلك المنطقة، نجحت الدولة المصرية في التخفيف عن أهل تلك المنطقة من القطاع، عبر الإسقاط الجوي للمساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية العاجلة.

يذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض حصارًا بريًا محكماً على شمال قطاع غزة، مع حث أهالي القطاع على مغادرته، مع تكرار استهدافهم.

معونات إغاثية عاجلة

البداية كانت حينما أعلنت القوات المسلحة المصرية الباسلة، يوم الأربعاء الماضي الموافق 28 فبراير، نجاح جهود الدولة المصرية، بالتنسيق مع 4 دول، هي الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة قطر، ودولة فرنسا، في تنفيذ إسقاط جوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة شمال قطاع غزة، وذلك بواسطة عدد من طائرات النقل العسكري المصرية.

تعاون مصري - إماراتي

واستمرت مصر في إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للأشقاء في قطاع غزة؛ إذ أعلنت القوات المسلحة يوم الخميس الماضي، تنفيذ عمليات إسقاط جوي بعد إقلاع طائرات نقل عسكري مصرية وإماراتية من مطار العريش الدولي، مع تنفيذ عمليات الإسقاط الجوي شمال قطاع غزة أيضًا.

أزمة إنسانية حادة

أكدت القوات المسلحة، في بيانها الصادر حينها، أن المساعدات التي جرى إسقاطها ليلاً للمرة الأولى في تلك العملية، تأتي للتخفيف من الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها المواطنون الفلسطينيون في شمال قطاع غزة.

توجيهات رئاسية

وذكرت القوات المسلحة، في بيانها حينها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصدر توجيهاته باستمرار «الجسر الجوي»، لنقل المساعدات الإنسانية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة.

أكدت القوات المسلحة، في بيانها حينها، أن المساعدات يجري إسقاطها في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة، التي تفتقر لمقومات الحياة الأساسية نتيجة استمرار العمليات العسكرية في القطاع.

كما أصدرت القوات المسلحة، بيانًا أمس السبت، بشأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمواصلة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين، عبر تنفيذ إسقاط جوي آخر للمساعدات شمال قطاع غزة.

دعم مصري لفلسطين

وأكد ياسر أبوسيدو القيادي بحركة فتح الفلسطينية، أن الدعم المصري لأهالي قطاع غزة مستمر ولم يتوقف ولو للحظة واحدة لأهالي فلسطين سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، وهو ما يتضح في إرسال مصر لـ80% من المساعدات المرسلة إلى القطاع، مقابل إرسال باقي المنظمات الدولية ودول العالم لـ20% فقط من المساعدات التي دخلت القطاع.

أضاف القيادي بحركة فتح الفلسطينية، في تصريح لـ«الوطن»، أن عمليات الإسقاط الجوي المصرية في شمال قطاع غزة، يأتي لمنع نفاذ إسرائيل لوصول المساعدات إلى شمال القطاع، متوجهًا بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدولة المصرية لدعم أهالي القطاع.