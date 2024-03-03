أشرف الداودي: العيد القومي لقنا يمثل فخرا واعتزازا لأهالي المحافظة

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن أجدادنا تمكنوا من إيقاف الغزو الفرنسي لصعيد مصر، ونجحوا في تكبيد القوات الفرنسية خسائر فادحة، وكانت تلك الهزيمة بمثابة بداية النهاية للحملة الفرنسية على الصعيد وعلى مصر بوجه عام وتخليدًا لهذه الملحمة التاريخية.

وأضاف محافظ قنا، خلال الاحتفال بالعيد القومي لقنا، أن يوم الثالث من مارس أصبح يوما للفخر والاعتزاز لأبناء قنا لما يعكسه من شموخ وشجاعة أهالي الصعيد، وأشار إلى أن مصر عازمة على تحقيق تنمية شاملة طبقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

محافظ قنا

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، قد وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة البارود، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، واللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والإعلامي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، وعبد الفتاح دنقل، ومحمد كمال موسى عضوا مجلس الشيوخ، وأشرف أبوالفضل ومصطفى محمود وسحر صدقي أعضاء مجلس النواب، وياسر حماد رئيس مركز ومدينة قفط، ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجمع غفير من أهالي مركز قفط وأهالي وشباب قرية البارود.

عيد قنا القومي 2024

وهنأ محافظ قنا الحضور من أبناء المحافظة بمناسبة ذكرى موقعة البارود، التي جسدت بطولة وبسالة أهالي قنا في التصدي لأسطول الحملة الفرنسية، بشجاعة سجلها التاريخ بحروف من نور، بعد أن انتصر أهالي البارود عبر أسلحة تقليدية على أسطول الحملة الفرنسية المدجج بأسلحة ثقيلة ومتطورة، وذلك في الثالث من مارس عام 1799.