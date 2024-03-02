رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

كتب:

رجب آدم
01:03 م | السبت 02 مارس 2024
جانب من الجولة

جانب من الجولة

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم، جولة تفقدية على مشروعات ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه عدد من القيادات التنفيذية والقيادات المعنية بملغ الاستثمار في المحافظة.

إنشاء شبكة غاز طبيعي

وقال محافظ قنا إنه يجري تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، ويشمل شبكات مياه شرب وشبكة صرف صحي ودعم شبكة الكهرباء وإنشاء شبكة اتصالات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعي خارجية وداخلية بنسبة تنفيذ بلغت 95%؜، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 35% من المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء الأسوار ورصف الطرق.

ترفيق المناطق الصناعية

وأضاف الداودي أن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 556 مليون جنية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن أعمال التنفيذ تتم وفقا للجداول الزمنية المحددة، وساهم ذلك في جذب عدد كبير من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي، في ظل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بمحافظة قنا.

اقرأ المزيد:

سياج شجري لحماية المنطقة الصناعية في عتاقة من الأتربة بتكلفة 6 ملايين جنيه

جولة تفقدية لوزير التجارة في المنطقة الصناعية بالعبور

وزير الإسكان يختتم جولته في السويس بزيارة المنطقة الصناعية بعتاقة

وزير العدل ومحافظ بورسعيد يتفقدان أكبر المصانع في المنطقة الصناعية

16 إجراء حكوميا لتطوير المنطقة الصناعية في شق الثعبان

10 معلومات عن المنطقة الصناعية بأسوان.. توفر آلاف فرص العمل للشباب

35 فرصة عمل شاغرة في إحدى شركات المنطقة الصناعية بالعين السخنة
بقلم رجب آدم