محافظ قنا يتفقد أعمال ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم، جولة تفقدية على مشروعات ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، رافقه عدد من القيادات التنفيذية والقيادات المعنية بملغ الاستثمار في المحافظة.

إنشاء شبكة غاز طبيعي

وقال محافظ قنا إنه يجري تنفيذ شبكات البنية التحتية لمشروع ترفيق المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، ويشمل شبكات مياه شرب وشبكة صرف صحي ودعم شبكة الكهرباء وإنشاء شبكة اتصالات، بالإضافة إلى تنفيذ شبكة غاز طبيعي خارجية وداخلية بنسبة تنفيذ بلغت 95%؜، فضلا عن الانتهاء من تنفيذ 35% من المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء الأسوار ورصف الطرق.

ترفيق المناطق الصناعية

وأضاف الداودي أن مشروع ترفيق المنطقة الصناعية بقفط يأتي ضمن خطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، بتكلفة 556 مليون جنية كمرحلة أولى، مشيرًا إلى أن أعمال التنفيذ تتم وفقا للجداول الزمنية المحددة، وساهم ذلك في جذب عدد كبير من المستثمرين بالمنطقتين الصناعيتين بكلاحين قفط وهو بنجع حمادي، في ظل تخصيص نحو 3 مليارات جنيه لترفيق المناطق الصناعية بمحافظة قنا.