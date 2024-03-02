افتتاح 3 مصانع في كلاحين قفط وقوص تزامنا مع احتفالات قنا بالعيد القومي

افتتح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، مصنعين بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بالتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي، الذي يوافق 3 مارس من كل عام، رافقه النائب عبد الفتاح دنقل عضو مجلس الشيوخ والنائب أشرف أبو الفضل والنائب محمد الجبلاو عضوا مجلس النواب والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وفوزي رضوان رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بقفط، ومحمد عزت مدير عام فرع الهيئة العامة للتنمية الصناعية بقنا ومحمود سلوم مدير عام المنطقة الصناعية بكلاحين قفط، وياسر حمادي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فقط.

مصنع قنا للأسمدة

ومن جانبه قال محافظ قنا إن مصنع سماد قنا المقام على مساحة 5054 مترا مربعا بحجم استثمارات بلغ 15 مليون جنيه، ويوفر 12 فرصة عمل مباشرة، كأول مصنع يحصل على رخصة تشغيل لإنتاج السماد العضوي عقب استيفاء موافقات البحوث الزراعية للمنتجات قبل نزولها للسوق وتداولها بين المزارعين، كما افتتح مصنع عطاء الخير لتصنيع الصابون الصلب والمنظفات الصناعية، والمقام على مساحة 1400 متر بحجم استثمارات بلغ مليون دولار، يوفر 75 فرصة عمل للشباب، وسيتم تصدير 70% من إنتاج المصنع إلى الخارج.

زيادة معدلات الإنتاج

وأضاف الداودي أن القيادة السياسية تسعى جاهدة لدفع عجلة الصناعة وزيادة المعدلات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلي، والتصدير للأسواق الخارجية، مؤكدا أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم للمستثمرين الجدد وأصحاب المصانع القائمة لما يمثله قطاع الصناعة من دور محوري في دعم وتنمية الاقتصاد القومي، داعيا رجال الأعمال إلى الاستثمار بمحافظة قنا لما تتمتع به من مقومات استثمارية كالثروات المعدنية وشبكة الطرق الإقليمية المميزة، بالإضافة إلى قربها من موانئ التصدير.

افتتاح مصنع تعبئة الأكسجين

كما افتتح محافظ قنا، مصنع تعبئة الأكسجين والنيتروجين بمصنع سكر قوص، ووحدة تعبئة السكر بطاقة إنتاجية 300 طن يوميا مرحلة أولى، ويتم التوريد للشركة العامة للتجارة والتوزيع بمقدار 15 ألف طن شهريا من مصنعي سكر قوص ونجع حمادي بواقع 300 طن من كل مصنع، وذلك بموجب تعاقد لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد.

ومن جانبه أوضح اللواء عصام البديوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية، أن مصنع تعبئة الأكسجين والنيتروجين يقع على مساحة 330 متر مربع، وينتج 300 متر مربع أكسجين، و300 متر مربع نيتروجين طبي وصناعي في اليوم، ويستفيد من إنتاجه مصانع شركة السكر، ومن المخطط التوسع لتغطية عدد من المصانع والشركات والجهات الخارجية.