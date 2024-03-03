محافظ أسوان يوجه ببناء مجمع مدارس الرضوانية بتكلفة 27 مليون جنيه

أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، توجيهات لمتابعة الأعمال الجارية بمجمع مدارس الرضوانية بتكلفة 27 مليون جنيه، بمساحة إجمالية تبلغ 6450 مترا مربعا، ويضم 42 فصلا دراسيا لمراحل رياض الأطفال والابتدائي والإعدادي والثانوي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير النظام التعليمي.

وتفقدت الدكتورة غادة أبو زيد، محافظ أسوان صباح اليوم الأحد، العديد من المشروعات التعليمية الأخرى في أسوان، ومنها أعمال إنشاء مجمع المدارس في معسكر الطلاب بالحصايا بتكلفة 36.1 مليون جنيه.

مجمع مدارس الحصايا يتكون من مبنى واحد

وأكدت محافظة أسوان في بيان اليوم، أن مجمع مدارس الحصايا يتكون من مبنى واحد بمساحة 8114 مترا مربعا، ويضم 28 فصلا دراسيا لمختلف المراحل التعليمية، بينما قامت نائب محافظ أسوان بجولة داخل مدارس الأحمدية والجاري العمل عليها بتكلفة 36.7 مليون جنيه، وتضم 24 فصلا دراسيا.

محافظ أسوان يوجه بالالتزام بالجدول الزمني

وأكد اللواء أشرف عطية على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال الإنشائية، للمساهمة في تعزيز القطاع التعليمي بأسوان وتخفيف الكثافة الطلابية بالفصول.

كما أشاد بالدعم المستمر من مجلس الوزراء ووزارة التربية والتعليم لتوفير التمويل اللازم لإنشاء وصيانة المدارس، ما يسهم في تحقيق تطور في قطاع التعليم بالمحافظة.