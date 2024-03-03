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رسميا.. افتتاح مكتب جوازات مدينتي

كتب:

الوطن
04:44 م | الأحد 03 مارس 2024
مدينتي - صورة أرشيفية

مدينتي - صورة أرشيفية

قام اللواء محمود قمرة، مساعد وزير الداخلية للجوازات والهجرة والجنسية ، بافتتاح مكتب جوازات مدينتي وذلك بحضور عدد من قيادات مجموعة طلعت مصطفى.

ويأتي افتتاح مكتب جوازات مدينتي في اطار الخطة المتكاملة الجاري تنفيذها لتوفير مختلف الخدمات لسكان مدينتي والرحاب ، ويقدم المكتب خدمات استخراج جواز سفر جديد وتجديد الجواز وإصدار شهادة تحركات، وذلك للمصريين فقط كمرحلة اولى .

ويتواجد مكتب جوازات مدينتي خلف نقطة شرطة مدينتي، ويستقبل العملاء من الساعة ٨.٠٠ صباحا حتى ٣ م.

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