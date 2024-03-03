مقتل جندي إسرائيلي في غزة تزامنا مع مرور 149 يوما على الحرب

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن مقتل جندي إسرائيلي جديد مع مرور 149 يوما على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي بدأت يوم السبت السابع من أكتوبر 2023.

مقتل جندي إسرائيلي جديد

وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي المعروفة بـ«كان»، مقتل دينيس ياكيموف من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، البالغ من العمر 33 عاما، من بئر السبع، في معركة بجنوب قطاع غزة.

ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي

وبعد مقتل الجندي اليوم، يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 585 جنديا في الوقت الذي استشهد من فلسطين أكثر من 30 ألفا و200 شخص أغلبهم من الأطفال والسيدات في الوقت الذي تجرى مفاوضات بوساطة من القاهرة والدوحة وواشنطن من أجل إيقاف الجرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة حاليا.