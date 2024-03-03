وزير الخارجية يحذّر من استمرار جرائم إسرائيل في غزة: ستتسبب في مزيد من الاضطرابات

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ حرب غزة كشفت عجز المجتمع الدولي عن إظهار إرادة حاسمة ونافذة لفرض وقف فوري وشامل لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع، ووضع حد لسياسة التجويع والحصار المفروضة على غزة، والتصدي لمخططات التهجير القسري لسكان القطاع، وما تنطوي عليه تلك الأعمال من مخطط ممنهج لتصفية القضية الفلسطينية من الحروب والحلول الأمنية.

وأضاف وزير الخارجية، أنّ المنطقة لن تتقدم بمزيد من الحروب والدماء والعنف والتطرف، ولن يتحقق السلام والأمن والاستقرار إلا بالانتقال إلى مسار حل سياسي للقضية الفلسطينية والبدء في تنفيذ حل الدولتين من خلال تجسيد دولة فلسطينية قابلة للحياة عاصمتها القدس الشرقية وعلى خطوط الرابع من يونيو 1967.

وتابع أنّ الأزمة بظلالها الثقيلة على أمن المنطقة ككل، محذّر من أنّ استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيتسبب في اضطربات إقليمية تتوسع على نحو مستمر.