انتهاء 40% من مشروع تغطية مصرف السيل بأسوان بتكلفة 365 مليون جنيه

تفقدت الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، مشروع تغطية الأجزاء المتبقية من مصرف السيل بطول 2530 مترا بتكلفة 365 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء نسبة 40٪ من الأعمال الجارية والتي تنتهي آخر 2024.

وأكدت الدكتورة غادة أبوزيد في بيان اليوم الأحد، أن تنفيذ المشروع سيساهم في إيجاد مناطق ترفيهية لسكان شرق المدينة، حيث يمكن استغلال المساحات الناتجة من التغطية لإنشاء حدائق ومتنزهات وساحات انتظار للسيارات ومرافق ترفيهية.

دمج المشروع بجسر السيل العلوي

وأوضحت نائب المحافظ، أنه سيتم دمج هذا المشروع مع تشغيل جسر السيل العلوي للمركبات والمشاة، واستكمال مشروع رصف وتحسين كفاءة طرق كيما والسماد ليصبح طولها 8 كيلومترات.

محافظ أسوان يوجه بتنفيذ أعمال الرصف والتطوير

في وقت سابق، وجه محافظ أسوان، أشرف عطية، مديرية الطرق بالتعاون مع جميع الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير في الطرق الرئيسية والفرعية بالمدن والمراكز المختلفة، وكذلك القرى المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة.