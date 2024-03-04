حيلة منزلية تحافظ على «فرد الشراب» سويا عند الغسيل.. تعرفي عليها

الجزء الثاني من الشراب الضائع هي مشكلة في كل بيت؛ ومن هنا يبدأ البحث عن اجزاء مختلفة من الشرابات لتنسيقها، وحتى لا تختفي فردة الشراب وتحتار الأمهات في البحث عن القطعة المفقودة والتي تشكل لغزًا في حياة ربات البيوت، إليك حيلة بسيطة تجعلك تعثر على «فردة الشراب»، وفق موقع «nocoldfeet» البريطاني.

حيلة منزلية تحافظ على «فرد الشراب»

وتعتبر الحيلة المنزلية الأفضل للحفاظ على فرد الشراب سويًا، هي ربطهما ببعضهما؛ وتعليم وتعويد الأطفال على أنه عند خلع جواربه ربطهما سويًا، أو لصقهما ببعض حتى لا يضيعا من بعضهما البعض.

طرق مختلفة للعثور على الشراب سويًا

- تخصيص حقيبة لها؛ وحتى تعثرين على فرد الشراب سويًا، ولمنع فقدانها في الغسيل ضعيها في شبكة أو كيس غسيل، قد يضمن لك ذلك بقاء الجوارب معا طوال الوقت، ولكن تجنبي أكياس الغسيل الشبكية ذات الرباط، لسهولة تساقط الجوارب منها.

- منشر داخلي؛ ويفضل للحفاظ على فردة الشراب سويًا تخصيص مكان داخلي بداخل المنزل لضمان عدم ضياعه بالخارج، أو سقوطه، ويفضل عند نشر الشراب وضع المفردتين سويا للتأكد من عدم ضياع واحدة عن الأخرى.

لا تغسلي الشراب في البداية مع الملابس، كما يفضل تخصيص غسلة مخصصة لتجميع الجوارب وغسلها سوياً للعثوار بسهولة على فردة الشراب معا، ولضمان عدم ضياعها، بدلاً من الالتصاق داخل الملابس الأخرى.