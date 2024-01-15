ماذا يحدث لجسمك عند وضع شرائح البصل في الجوارب وارتدائها ليلا؟

البصل من الخضروات التي تتمتع بفوائد عديدة لصحة الإنسان، إذ يستخدم في كثير من الأطعمة، لكن قديما كان الأشخاص يلجأون إلى وضع شرائح البصل في الجوارب وارتدائها ليلا، لتثير الفكرة استغراب كثير من الشباب، مع تساؤلات عن سبب تلك العادة.

وضع شرائح البصل في الجوارب

ترجع فكرة وضع شرائح البصل في الجوارب وارتدائها ليلا إلى زمن الطاعون، مع اعتقاد أن تلك العادة تساعد على تنقيه الدم، بالإضافة إلى المساهمة في علاج نزلات البرد وأيضا الإنفلونزا، لأن الجزء السفلي من القدم يكون عبارة عن مجموعة من النقاط التي تعتبر مسارات لكل عضو من أعضاء الجسم، وفقا لما ذكره موقع «مايو كلينك».

ومن فوائد وضع شرائح البصل في الجوارب وارتدائها ليلا، أنه يساعد على إزالة السموم من الجسم، لأن القدم تتضمن أكثر من 7 ألالاف نهاية عصبية تكون مرتبطة بالقلب والدماغ وكذلك الجيوب الأنفية.

يقول الدكتور محمد الحوفي استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن استخدام البصل ضد الجروح قد يقلل من الالتهابات، لكن لا بد من الرجوع إلى الطبيب المختص والمعالج، من أجل تناول الدواء المناسب، مشيرا إلى أن البصل يحتوي على فوائد عديدة، منها أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهى تحمي الجسم من الشقوق الحرة التي قد تكون مسببة للسرطان وللالتهاب جدرالأوعية الدموية.

ويشير الحوفي، إلى أن البصل يحمي الجسم من الإصابة بالسرطانات وأمراض القلب، ويقلل من الكوليسترول الضار، وهم مهم بالنسبة لمريض السكر، لأن يقلل من ارتفاع السكري ويحسن من صحة الفم، نظرا لأنه يحتوي على مركبات مضادة للبكتيريا التي تعيش في الفم عن طريق تسوس الأسنان.

وكشفت الدكتورة روث ماكدونالد، أستاذة في قسم علوم الغذاء والتغذية البشرية في جامعة ولاية آيوا، أن البصل يكون أقل فعالية من المضادات الحيوية الكيميائية، لكنه يساعد على تنقية الدم وتنظيف الجسم من السموم.

لا يوجد دليل علمي

ورغم الفوائد المعتقد تحققها عند وضع شرائح البصل في الجوارب، لا يوجد دليل علمي يدعم تلك الفكرة، إذ أن هناك دراسات تعتقد أن البصل يكون غني بالمعادن، مثل: الكبريت، ويكون له خصائص مضادة للجراثيم ومفيد للصحة، عندما تناوله بنسبة محدودة، وفقا لما ذكره موقع «timesofindia».

فوائد البصل