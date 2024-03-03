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دراما المتحدة

السجن المشدد من 3 لـ10 سنوات للمتهمين بالاتِّجار بالبشر في الوراق

كتب:

بسمة عبد الستار
06:05 م | الأحد 03 مارس 2024
قاضي بالمحكمة- تعبيرية

قاضي بالمحكمة- تعبيرية

عاقبت الدائرة 32 جنايات، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، 4 متهمين لإدانتهم بالاتِّجار في البشر، بمنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

وجاء منطوق الحكم على المتهمة الأولى، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، والثانية بالمشدد 7 سنوات، والمتهمة الثالثة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمها 20 ألف جنيه، كما عاقبت المحكمة أيضًا المتهمة الرابعة بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

تفاصيل حبس 4 متهمين في الاتجار بالبشر 

وجاء في أوراق القضية، التي حملت رقم 3836 لسنة 2022 جنايات الوراق، والمقيدة برقم 212 لسنة 2022 كلي شمال الجيزة، قيام المتهمين «آمال. ع»، «سيدة. س»، «حنان. ص»، «سعاد. ط»، بالاتّجار في البشر عبر وسائل التواصل الاجتماعيّ، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

 وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهمين استغلوا عدد من الأطفال «أولادهم» من خلال عمل فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما يعد انتهاكًا لحرمة الحياة الخاصة لهم، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

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