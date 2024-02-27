برلماني: الحوار الاقتصادي اليوم تناول الموازنة العامة.. وخرجنا بتوصيات محكمة

قال النائب عبدالمنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنَّ الحوار الاقتصادي ناقش عجز الموازنة والتعامل مع الدين الخارجي وزيادة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية خلال جلسات اليوم.

جلسات اليوم كانت معمقة

وأضاف «إمام»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «cbc»، أنَّ جلسات اليوم كانت معمقة بحضور الحكومة، قائلاً: «حضرت جلستين الأولى حول هيكل الموازنة العامة للدولة والأخرى حول مسألة الدين بحضور مسؤولي المالية والتخطيط والتعاون الدولي والمناقشات كانت مستفيضة ومتخصصة للغاية وتناولت نقاط محددة، وهو ما كنا نحتاجه للغاية».

توصية محكمة لفكرة الفوائض

وتابع: «الحديث كان حول شمول الموازنة العامة والهياكل العامة الاقتصادية وفكرة الفوائض وما يؤول للموازنة العامة منها لنخلص إلى توصية محكمة لفكرة الفوائض ليكون مكملا للتعديلات التي تم وضعها في إطار قانون المالية العام الموحد».

وأوضح أنه تمت مناقشة وضع سقف لحد الدين العام بتعديلات على قانون المالية الموحد بلجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلال وقت سابق.