«الرعاية الصحية» توقع 3 بروتوكولات تعاون مع كبرى الشركات لتعزيز السياحة العلاجية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، توقيع ثلاثة بروتوكولات تعاون مع كيانات كبرى رائدة إقليميًا وعالميًا؛ لتطوير وتنمية السياحة الصحية.

الصحة المصرية

وشهد توقيع البروتوكول، كلًا من الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، وبحضور الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات الصحية الرائدة المختلفة، وذلك خلال فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 2 و3 من شهر مارس الجاري.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن البروتوكول الأول تم توقيعه مع شركة نيوماستر للأنشطة الطبية المتكاملة، حيث قام بتوقيعه الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد سرور، المدير التنفيذي لشركة نيوماستر، ممثلًا عن الشركة، فيما تم توقيع البروتوكول الثاني مع شركة اللوتس للسياحة الصحية وشركة Voyager Global Solutions (VGS).

وقع البروتوكول أمير التلواني، ممثلًا عن الهيئة، والدكتور حسام شرف الدين، المدير التنفيذي لشركة اللوتس للسياحة الصحية، ممثلًا عن الشركة، والسيدة سارينا كاراكوس، ممثلًا عن VGS، بالإضافة إلى توقيع البروتوكول الثالث مع مجموعة LGA الإماراتية، حيث قام بالتوقيع الدكتور أمير التلواني، أيضًا ممثلًا عن الهيئة، والدكتور أحمد منير، مؤسس ورئيس مجموعة LGA، ممثلًا عن المجموعة.

هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في تعزيز التعاون مع كبرى الشركات

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن السياحة الصحية مشروع تكاملي بين هيئات ومؤسسات الدولة وعدد من الوزارات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، ومؤكدًا أن هيئة الرعاية الصحية تمضي قُدمًا في تعزيز التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الكيانات والمؤسسات والجهات الصحية الرائدة ذات السمعة الدولية والمكانة المتميزة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية، نحو العمل الناجح على تعزيز الموارد وتحسين نمو الاقتصاد.

وأضاف «السبكي»، أن هيئة الرعاية الصحية تمتلك منشآت صحية معتمدة دوليًا ذات بنية تحتية ومعلوماتية متطورة، ومجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية، وكوادر صحية مؤهلة، وأسعار تنافسية، تُمكننا من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية وتقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى الدوليين، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تشمل التعاون في مجالات تقديم خدمات السياحة العلاجية للوافدين الأجانب من مختلف دول العالم، وتبادل الخبرات، والترويج لبرامجها في مصر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز إحالة للمرضى الأجانب بعدد من الدول المستهدفة أو عيادات بالفنادق في المحافظات السياحية في مصر، بالإضافة إلى التعاون لجذب المستثمرين والاستثمارات الصحية إلى مصر من مختلف دول العالم.

وصرح بأن توقيع هذه البروتوكولات يعكس التزامنا بتعزيز قطاع الرعاية الصحية في مصر وتحقيق رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هيئة الرعاية الصحية استطاعت النفاذ إلى أسواق السياحة العلاجية في أفريقيا وشرق أوروبا خلال الفترة الماضية، متابعًا: وأنه نستهدف الآن تعزيز تواجدنا دوليًا والنفاذ لأسواق جديدة خلال الفترة القادمة.

ولفت إلى أن الاستثمار في الرعاية الصحية، ركيزة أساسية لتحقيق التطور والتحول المستدام في قطاع الرعاية الصحية.

وأضاف أن السياحة الصحية تعد قطاعًا حيويًا يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مصر، وأنه من خلال هذه البروتوكولات، سنقوم بتبادل الخبرات والمعرفة مع الشركاء الدوليين وتعزيز الترويج لبرامج السياحة العلاجية في مصر، متابعًا: نستهدف تحقيق أفضل عوائد ممكنة من السياحة العلاجية تُعظم موارد ومدخلات الهيئة بعوائد استثمار تعود بالنفع على المواطنين والنمو الاقتصادي وتحقيق أهداف مصر 2030.

أهمية رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية

وأكد أهمية رؤية مصر 2030 في تطوير قطاع الرعاية الصحية وتعزيز الخدمات الصحية للمصريين والوافدين إلى مصر، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات تعكس التطلعات الطموحة للهيئة بتعزيز القدرات الصحية وتطوير البنية التحتية للرعاية الصحية في مصر، وأعرب السبكي عن تفاؤله بمستقبل السياحة الصحية في مصر وتحقيق النجاحات الكبيرة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن هذه البروتوكولات ستسهم في جذب السياح الوافدين وتعزيز الاقتصاد المصري.

وتابع: نحن على ثقة بأن هذه الشراكات الاستراتيجية ستسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة رائدة للسياحة الصحية على المستوى الإقليمي والعالمي، وستعزز الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية، مؤكدًا استمرار الجهود لتقديم رعاية صحية متميزة وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق رؤية مصر 2030 وتطوير قطاع الرعاية الصحية والسياحة الصحية في مصر على المستوى العالمي.

وفي الختام، أعرب، عن فخره بنجاح المؤتمر الدولي للسياحة الصحية، والذي حظى برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضور وتشريف الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، وخروجه بعدة بنتائج وتوصيات هامة، من أبرزها، وضع استراتيجية وطنية للسياحة الصحية، بالإضافة إلى توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين مختلف الجهات لتنمية السياحة الصحية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، ينعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "صدى الماضي يتجدد اليوم"، في العاصمة الإدارية الجديدة، على مدار يومي 2 و 3 شهر مارس الجاري.

وترأس المؤتمر الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية ووزير الصحة الأسبق، والرئيس الشرفي للمؤتمر، اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ويضم المؤتمر نخبة من الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات وقيادات الصحة في مصر والدول العربية والأفريقية والعالم، بالإضافة إلى السفراء وعدد من الخبراء والمتخصصين والشخصيات البارزة وشركاء النجاح في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية والاستثمار.