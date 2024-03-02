رئيس «الرعاية الصحية»: لدينا كل الإمكانيات للمنافسة في السياحة العلاجية على مستوى العالم

ترأس الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، جلسة بعنوان «السياحة الصحية العالمية: الفرص والاتجاهات والابتكارات»، والتي نظمتها الهيئة بمشاركة الخبراء العرب والدوليين ضمن جلسات المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر، والذي ينعقد تحت شعار «صدى الماضي يتجدد اليوم» في العاصمة الإدارية الجديدة خلال يومي 2 و3 مارس الجاري.

وشارك في الجلسة، أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية، هاشم الفاضل، المدير الإقليمي لشركة تيموس في الأردن والمملكة العربية السعودية ورئيس المجلس الاستشاري لمقيمي تيموس ومستشار الجودة لاعتماد QHA trent، مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية، سارينا كاراكوس، مؤسس ورئيس شركة Voyager Global Solutions، لي أوشيه، مدير الشبكة في مجموعة المساعدة AQA، أحمد منير، مؤسس ورئيس مجموعة LGA، سيباستيان بيدو، المدير العام لشركة SOS العالمية، وريتشارد لينفيلدت، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة الإنقاذ الجوي في دبي، كما شارك في إدارة الجلسة الدكتورة أسماء سلمان، مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالهيئة العامة للرعاية الصحية.

تعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي

وأشار الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، إلى أن هذا المؤتمر الدولي للسياحة الصحية في مصر فرصة قيمة لتعزيز التعاون العربي والإقليمي والدولي وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية، وأن مصر لديها كل الإمكانات التي تؤهلها للمنافسة في السياحة العلاجية على المستوى العالمي، وتعكس مشاركة الهيئة العامة للرعاية الصحية في هذا المؤتمر التزامها بتعزيز القطاع الصحي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرضى الدوليين والمواطنين على حد سواء، وتعزيز دورها في تطوير السياحة الصحية.

وأكد السبكي، أهمية تطوير قطاع السياحة الصحية، مشددا على دوره الحيوي في تحسين الخدمات الطبية وتعزيز التبادل الثقافي بين الدول، وألقى الضوء على الفرص الواعدة والتحديات التي تواجه هذا القطاع المتنوع، كما أبرز أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال السياحة الصحية، مشيرًا إلى جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية في تعزيز هذا الجانب وتوفير بيئة صحية مستدامة وجاذبة للمرضى الدوليين، مؤكدًا التزام الهيئة بالتعاون الدولي لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الوجهة الصحية المصرية على الساحة العالمية.

تحقيق رؤية مستقبلية لصحة أفضل

وتابع السبكي: «نتطلع إلى مزيد من التعاون والتواصل مع الجهات المشاركة في هذا المؤتمر وغيره من الفعاليات المهمة في مجال الرعاية الصحية والسياحة الصحية، ونواصل العمل على تعزيز الرعاية الصحية وتطوير الابتكارات والممارسات الجديدة التي تعود بالفائدة على المرضى والمجتمعات على حد سواء، وكذلك التعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين والمستثمرين لتحقيق التطور والاستدامة والنجاح لهذا القطاع الحيوي والاستراتيجي في مصر، ومن أجل تحقيق رؤية مستقبلية لصحة أفضل ورفاهية المجتمعات في جميع أنحاء العالم».

ومن جانبها، قالت أليس يمين بويز، الرئيس التنفيذي لاتحاد المستشفيات العربية: «شرف كبير أن أكون هنا اليوم وأتحدث أمام هذا الجمع المتميز من الخبراء والمهتمين بمجال الرعاية الصحية، ونحن نعيش في زمنٍ يشهد تحولات سريعة في العالم، وهو ما ينعكس بشكل كبير على قطاع الرعاية الصحية، وإننا في الاتحاد نسعى جاهدين لتحقيق رؤية مستقبلية لقطاع الرعاية الصحية في العالم العربي، من خلال تعزيز التعاون والشراكات الاستراتيجية وتبادل المعرفة والابتكار بين مؤسسات الرعاية الصحية في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر منصة مثالية للسياحة العلاجية، والاهتمام بالسياحة الصحية، ودعمها إنشاء هيئة وطنية للسياحة الصحية في مصر».

السياحة الصحية تمثل فرصة هائلة للنمو الاقتصادي

وأكدت أهمية مشاركة قصص النجاح، مشددة على أن السياحة الصحية تمثل فرصة هائلة للنمو الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة العربية.

وتابع هاشم الفاضل، المدير الإقليمي لتيموس في الأردن والمملكة العربية السعودية، ورئيس المجلس الاستشاري لمقيمي تيموس، ومستشار الجودة لاعتماد QHA Trent: «أود أن أشارككم بعض الأفكار والرؤى حول مجال السياحة الصحية العالمية والفرص والاتجاهات والابتكارات في هذا القطاع المهم، وبخاصة رؤية تيموس بشأن أهمية اعتماد الجودة في قطاع السياحة العلاجية، فإنه نؤمن بأن تقديم خدمات ذات جودة عالية يشكل أساس استدامة هذا القطاع الحيوي والاستراتيجي، وفي تيموس نسعى جاهدين لتطوير معايير الجودة وتبني أفضل الممارسات من أجل توفير تجارب علاجية متميزة، كما يتم دمج الابتكار والتكنولوجيا في خدمة المرضى، وتيموس تلتزم بتحقيق التميز في مجال السياحة العلاجية، ونعتبر هذا الالتزام جزءًا لا يتجزأ من مساهمتنا في تحسين جودة الرعاية الصحية العالمية».

وأضاف مجدي رياض فايق، الرئيس التنفيذي لشركة إيكو ميديكال الإماراتية: «نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الجلسة المهمة لمناقشة مجال السياحة الصحية العالمية، ونحن نعتقد أن الابتكار والتكنولوجيا لهما دور كبير في تطوير هذا القطاع مثل الواقع الافتراضي والذكاء الاصطناعي التي تساعد في تحسين تجربة السفر الصحي وتسهم في تحقيق نتائج علاجية أفضل، بالإضافة إلى توفير منصات رقمية متقدمة تسهل عملية حجز وتنظيم السفر الصحي وتوفر معلومات شاملة عن المرافق الصحية والاختصاصيين المتاحين، كما تركز على تقديم تجارب فريدة من نوعها، وتقديم برامج شاملة تجمع بين العلاج والاستجمام والسياحة في الوجهات المقصودة للمسافرين، ونحن نؤمن أيضًا بأهمية التعاون بين جميع الشركاء وبناء شراكات استراتيجية في هذه الصناعة لتحقيق أعلى مستويات الجودة والأمان في السياحة الصحية».

وأكدت سارينا كاراكوس، مؤسس ورئيس شركة VGS، أن السياحة الصحية العالمية مجالًا متناميًا ومثيرًا للاهتمام في الوقت الحالي، فهي تجمع بين احتياجات السفر واستكشاف العالم مع الرغبة في العناية بالصحة وتعزيز العافية الشخصية، وتوفر هذه الصناعة فرصًا رائعة لتنمية الاقتصادات وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات المضيفة، مشيرة إلى أن المسافرون يسعون للحصول على تجارب شاملة تجمع بين العلاج الطبي والسياحة، ولذلك، يجب أن نستثمر في توفير بيئة استثنائية وخدمات عالية الجودة تلبي تلك الاحتياجات، وتبني الابتكارات التي يشهدها هذا المجال، من أجل تحويل السياحة الصحية إلى قطاع مزدهر يعزز الصحة والسعادة للمسافرين حول العالم، مشيرة إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة الرعاية الصحية على هامش المؤتمر.