سيدة تقيم الليل بـ1000 آية.. وأمين الفتوى ينصحها بالحال المرتحل (فيديو)

تلقى برنامج «فتاوى الناس»، رسالة من متصلة مفادها «أنها تصلي قيام الليل بـ1000 آية من القرآن الكريم يوميًا، وهي جزأي تبارك وعم، فهل هذا أفضل أم ختم القرآن؟».

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال المتصلة، مشددًا على أنه من الأفضل أن تبدأ القرآن من بدايته وتختمه، ثم بعد أن تنتهى منه تعيد قراءته من البداية وهذا هو الأفضل لها.

قراءة القرآن كاملًا

وأضاف «شلبي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «جاء في سنن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رجلاً قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الحال المرتحل، قال: يا رسول الله، وما الحال المرتحل؟ قال: يضرب من أول القرآن إلى آخره ومن آخره إلى أوله».