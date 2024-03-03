الفصائل الفلسطينية تستولي على طائرتين إسرائيليتين من نوع «سكاي لارك»

كشفت الفصائل الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن مقطع فيديو يظهر عناصرها يتسولون على طائرتين إسرائيليتين من طراز «سكاي لارك»، بعد إسقاطهما في قطاع غزة، بحسب موقع «تليفزيون فلسطين».

استمرار الاشتباكات بين الفصائل والاحتلال

وفي نفس السياق، أشارت الفصائل الفلسطينية، إلى الاشتباك مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق مختلفة في حي الزيتون، وقصف تمركزاته بقذائف هاون مع استخدام الأسلحة الرشاشة، فضلا عن الهجوم عبر صاروخ 107 موجّه على موقع تحصنت به قوة إسرائيلية، وجرى إيقاع قتلى وجرحى.

استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة

وبدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد 30 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والنساء.

وتواجه إسرائيل تهمة تنفيذ الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل بدعوى مقدمة من دولة جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، وسط دعم عالمي للقضية الفلسطينية.