عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: «بين قطع للعلاقات وسحب للسفراء.. دول بأمريكا اللاتينية تدعم فلسطين ضد إسرائيل».

وأشار التقرير إلى أن «الرؤية تتضح كل يوم لدول العالم فيرون ما كانوا يحاولون غض الطرف عنه، فإسرائيل لا تدافع عن نفسها ولا حق لها في قتل وإصابة ما يزيد عن 100 ألف مدني، فإسرائيل ترتكب أفظع الجرائم في تاريخ الإنسانية في محاولة لإبادة شعب بأكامله، هذا هو لسان حالهم الآن».

وأوضح التقرير إلى أن إسرائيل حولت بجرائمها داخل قطاع غزة الموقف الداعم لها بحقها المزعوم بالدفاع عن نفسها إلى وصفها بالإجرام، «دولة مجرمة تقتل الأطفال والنساء متهمة في محكمة العدل الدولية».

وأشار التقرير إلى أن بوليفيا وتشيلي وكوبا وبليز وهندوراس وفنزويلا، دول في أمريكا اللاتينية تتخذ موقفا داعما لفلسطين يتراوح بين قطع للعلاقات وسحب للسفراء من إسرائيل، تنديدا بجرائمها داخل غزة.

وتابع: «وبالرغم من دعم البرازيل والأرجنتين ورئيس كولومبيا السابق لإسرائيل، إلا أن الحرب الأخيرة على القطاع بدلت المواقف، فأدانت هذه الدول الحرب واصفين ما يحدث بالإبادة الجماعية».