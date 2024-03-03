مجزرة الرشيد في غزة.. الاحتلال الإسرائيلي يبرر جريمته وإدانة عربية

نفذت دولة الاحتلال الإسرائيلي مجزرة الرشيد بقطاع غزة، أثناء وقوف الفلسطينيين لاستقبال الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية عن طريق عدة طائرات تابعة لدول مختلفة في مشهد مأساوي يُضاف للمجازر التي تنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

مجزرة الرشيد في غزة

وبعد تنفيذ مجزرة الرشيد في غزة، خرج وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، واصفا الجنود الإسرائيليين الذين أطلقوا النار على المسؤولين المدنيين في غزة بأنهم أبطال، حيث قال في تدوينة على موقع التغريدات القصيرة «إكس» (تويتر سابقا): «يجب تقديم الدعم الكامل لمقاتلينا الأبطال العاملين في غزة، الذين تصرفوا بشكل ممتاز ضد غوغاء الغزيين الذين حاولوا إيذاءهم، لقد ثبت اليوم أن نقل المساعدات الإنسانية إلى غزة ليس مجرد جنون، في حين أن المختطفين لدينا محتجزون في القطاع في ظروف دون المستوى المطلوب، ولكنه يعرض جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي للخطر أيضا».

تعليق «نيويورك تايمز» على مجزرة الرشيد في غزة

في الوقت نفسه خرجت صحيفة «نيويورك تايمز» لتشير إلى أن رفض إسرائيل ملء الفراغ الحالي في القيادة في شمال غزة شكَّل خلفية الفوضى وهو ما ساعد في وقوع مجزرة الرشيد بغزة أثناء سعي الفلسطينيين للحصول على المساعدات الإنسانية.

المملكة المغربية تدين مجزرة الرشيد بغزة

في الوقت نفسه خرجت عدة دول عربية ومنها المملكة المغربية، تدين وقوع مجزرة الرشيد بغزة، حيث أشار ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إلى أن لجنة القدس التي يترأسها الملك محمد السادس تدين وتستنكر تنفيذ مجزرة جديدة في فلسطين.