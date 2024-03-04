«التنظيم والإدارة» يبدأ امتحانات المرشحين لوظيفة معلم فصل اليوم

يبدأ اليوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، بدء عقد امتحانات المرشحين لوظيفة معلم فصل، بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس القادم.

إجراء الاختبارات اليوم بمركز تقييم القدرات

كما أعلن الجهاز أن الاختبارات سوف تجرى اليوم الاثنين، للمتقدمين لوظيفة معلم فصل، من محافظات، مطروح، الأقصر، الوادي الجديد، البحر الأحمر، جنوب سيناء، شمال سيناء، قنا، وأسوان، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

نجاح من يستحقون فقط النجاح

من جانبه، نوه الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، في تصريحات لـ«الوطن» بأن الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون إلكترونية وتتم على 4 أجزاء، مشددا على أنّ نجاح من يستحقون فقط النجاح ولا مجال للمحسوبية أو الواسطة، حيث يتم عقد الاختبارات للمتقدمين ورصد درجاتهم إلكترونيا بنسبة 100%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ الهدف من الإجراءات هو اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين، موضحا أن الاختيار يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مؤكدًا التعامل بحسم شديد مع من يتقدم بمستندات مزورة في التقدم للوظيفة.

ومن المقرر أن يقوم «التنظيم والإدارة» بالإعلان عن باقي المحافظات والمسابقات الأخرى عند الانتهاء من إجراءات مراجعة وتدقيق مستندات التقدم.

وناشد الجهاز جميع المتقدمين في مسابقاته بمتابعة صفحته على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".