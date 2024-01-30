تفاصيل اختبارات المتقدمين للوظائف الحكومية.. «إلكترونية وتطبق الشفافية»

يستعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، لترتيب الأوضاع والإعداد لاختبارات المتقدمين للوظائف الحكومية والمقرر انتهاء مدة التقديم يوم 15 فبراير المقبل.

اختبارات إلكترونية وفقا للوائح وقواعد الجهاز

ووفقا للوائح والقواعد التي وضعها الجهاز، تكون جميع الاختبارات إلكترونية لضمان تطبيق قواعد الشفافية والنزاهة.

وتعقد الاختبارات في قاعة الدكتور حلمي السعيد داخل مركز المسابقات وتقيييم القدرات التابعة للجهاز، حيث تسع القاعة لاستقبال اختبار 500 متقدم للوظائف الأربعة.

اختبارات في السمات واللغات والمعلومات العامة

ومن بين الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون للوظائف الحكومية، اختبارات في المعلومات العامة، والسمات، واللغة، والسلوكيات، واختبارات متخصصة في مجال عمل الوظيفة المتقدم إليه المتسابق، وهي مقسمة على 4 أجزاء، وتختتم الاختبارات بالمقابلات الشخصية التي ستكون عبر لجنة متخصصة.

وكان الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي لـ التنظيم والإدارة، قد قرر مد التقديم للوظائف الحكومية في الجهات الأربعة إلى يوم 15 فبراير المقبل بدلا من 31 يناير الجاري.

وأعلن رئيس الجهاز أنّ الاختبارات التي سيخضع لها المتقدمون في مسابقات الوظائف الحكومية بالتربية والتعليم والتعليم الفني، وخبراء وزارة العدل والطب الشرعي والهيئة القومية للبريد، تتم بشفافية ونزاهة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين للمسابقات.

وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية على هامش حضوره اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أنّ الاختبارات التي يخضع لها المتقدمون إلكترونية وتتم على 4 أجزاء، مشددا على أنّ نجاح من يستحقون فقط النجاح ولا مجال للمحسوبية أو الواسطة، حيث يتم عقد الاختبارات للمتقدمين ورصد درجاتهم إلكترونيا بنسبة 100%.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنّ الهدف من الإجراءات هو اختيار أفضل الكفاءات من بين جميع المتقدمين، موضحا أنّ الاختيار يتم وفق أسس عالية من الانضباط والشفافية والنزاهة والعدالة، مؤكدًا التعامل بحسم شديد مع من يتقدم بمستندات مزورة في التقدم للوظيفة.

وتابع أنّ التسجيل في مسابقة وزارة التربية والتعليم، يتم بالرقم القومي للمتقدم، بعدها يبدأ المتقدم الإجابة على الأسئلة الشاملة لـ5 محاور أساسية، تتضمن «الكفايات السلوكية، واللغة العربية، وإحدى اللغات الأجنبية التي يذكر المتقدم أنه يجيدها، والحاسب الآلي، والمعلومات العامة، إلى جانب اختبار التخصص»، كما أنّ المتقدم له وقت معين للإجابة على الأسئلة، وسيتم إعلان النتيجة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالتقديم.