قصواء الخلالي: المشهد السياسي في أمريكا يتغير بسبب تطورات الأحداث بغزة

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن المشهد السياسي في أمريكا داخليا يتغير بسبب تطورات الأحداث في غزة؛ لذلك أصبح هناك تحول وخلاف معلن بين ما ترغب فيه حكومة نتنياهو وما يرغب به الجانب الأمريكي.

وأضافت خلال تقديمها برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن المشهد في غزة الآن لا يتحمله أي إنسان بعد فقد قوات الاحتلال الإسرائيلي جميع معايير الإنسانية، ولكن مصر كان لديها إصرار في إنزال المساعدات جوا وإسقاطها بغزة.

استمرار استئناف جولات المفاوضات

وأشارت إلى استمرار استئناف جولات المفاوضات، مع تعنت من الجانب المتطرف الموجود بحكومة نتنياهو، منوهة بأن هناك انشقاقا واضحا داخل حكومة نتنياهو مع تعنت طرف متطرف بشأن التهدئة ووقف إطلاق النار.

الجانب الإسرائيلي يتغذى على دماء الشعب الفلسطيني

واستطردت أن الجانب الإسرائيلي يتغذى على دماء الشعب الفلسطيني، ولكنه يشعر بالخوف والهلع ويعاني من خلل اقتصادي، مستكملة: «الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي انتصار حتى الآن، والفصائل الفلسطينية كسرت آلة الحرب الإسرائيلية».