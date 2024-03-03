أسامة كمال: وفاة 10 أطفال في غزة جوعا وصمة عار على جبين العالم

قال الإعلامي أسامة كمال، إنّ وفاة 10 أطفال في غزة جوعًا، وصمة عار على جبين العالم.

جرائم حرب تحدث في غزة وفقًا للقانون الدولي

وشدد «كمال»، خلال تقديم برنامج «مساء دي أم سي»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، على أن ما يحدث في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي والعدوان المستمر، جرائم حرب تحدث، وفقًا للقانون الدولي.

وأوضح أن هناك عددًا من وسائل الإعلام العالمية استيقظت من النعاس الطويل، للمطالبة الآن بحماية الصحفيين في غزة من بينها «بي بي سي» و«سي إن إن» و«هارتس»، منوهًا إلى أنّه هناك 94 صحفيًا قتلهم الاحتلال الإسرائيلي من بينهم 89 فلسطينيًا.

سلاح التجويع

وأشار أنه يتبقى أن يستيقظ ضمير العالم وينقذ ما يمكن إنقاذه، بدلًا من زيادة حصيلة القتلى.

واختتم بالإشارة إلى أنّ إسرائيل أبهرت العالم في استخدام أسلحة عديدة وجديدة، ووصلت لاستخدام سلاح التجويع، وهو أحد فصول جريمة متكاملة الأركان.