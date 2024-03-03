الصليب الأحمر: أهالي غزة شهدوا يوما داميا باستهداف طالبي الدعم الإنساني

قال هشام مهنا، متحدث الصليب الأحمر بغزة، إن الأهالي في قطاع غزة شهدوا يومًا داميًا وهو استهداف طالبي الدعم الإنساني في غزة، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وتابع: «نخشى أن يصبح نهج الاحتلال الإسرائيلي هو استهداف طالبي الدعم الإنساني في غزة»، مشددا على غياب التدابير الأمنية التي تمكنهم من التحرك بحرية وتلبية الاستجابة الإنسانية لأهالي قطاع غزة.

الاحتلال يوسع اعتداءاته في دير البلح

ونوه بأن الاحتلال يوسع اعتداءاته في دير البلح وخان يونس ورفح، مردفًا: «على إسرائيل التزامات أمنية بالسماح للأهالي بالحصول على المساعدات الغذائية والطبية للبقاء على قيد الحياة».

تأجيل عمليات جراحية للمرضى

وأشار إلى أن مستشفيات قليلة في القطاع قيد التشغيل وفريق طبي تابع لهم يعمل بمستشفى غزة الأوروبي، متابعًا: «تأجيل عمليات جراحية للمرضى لعدم توفر مقومات إجرائها ما يرفع أعداد الشهداء».

واستطرد: «الاحتلال ينفذ اعتداءات ضد العاملين بالإغاثة الإنسانية في قطاع غزة».