مكون سحري بمنزلك يساعدك على غسل الصحون في أسرع وقت

بعد الانتهاء من تناول الطعام، تأتي المشكلة الأكبر لكل فتاة أو ربة منزل، وهي غسيل المواعين، خاصة أنها تحتاج للوقوف فترة طويلة على الحوض للانتهاء منها، ومن ثم تبدأ في تنظيف المطبخ التي يستغرق معها ساعات حتى تنتهي.

وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، حيلة سحرية يمكن تجربتها في المنزل للانتهاء من غسيل المواعين في أسرع وقت، وفق ما نشره موقع «Home Made Simple»، وذلك عن طريق مكونات منزلية، إلا أنها تعطي نتائج مبهرة التي تسعى إليها ربات المنازل.

حيلة سحرية للانتهاء من غسيل المواعين

وللتخلص من غسيل المواعين في أسرع وقت، دون الاحتياج إلى الوقوف إلى فترات طويلة، مما يؤثر عليها جسديًا وتضجر ربة المنزل من العزومات الكثيرة وخاصة في شهر رمضان، يمكن اتباع خطوات تلك الحيلة السحرية بمكوناتها المنزلية.

هناك عدة مكونات يمكن استخدامها للتخلص من غسيل المواعين في أسرع، منها:

المناديل الورقية الخل أي نوع سائل للتنظيف

عند استخدام الخلطة السحرية التي تساعد كل فتاة وربة منزل في التخلص من غسيل المواعين في أسرع طريقة، وخاصة غسل المواعين التي تحتوي على مواد غير قابلة للتنظيف بسرعة مثل «الحلة».

المناديل والخل لغسيل المواعين

يتم إحضار الأواني غير قابلة التنظيف ووضع سائل التنظيف أولًا ثم وضع المناديل وفردها جيدًا داخل الحلة، وأخيرًا تغطية المناديل بالخل أي ما يقرب من معلقتين لـ3 معالق، وتركها 10 دقائق ومن ثم غسلها جيدًا، هنا تظهر نتائج مبهرة للجميع، وهو ما تسعى إليه ربات المنازل.

كما يمكن تنظيف المواعين دون الشعور بتراكمها في حوض الغسيل، يمكن ترتيبها وتنظيمها أولًا، وتبدأ ربة المنزل في الغسيل عن طريق المياه الساخنة أولا، وبعد الانتهاء يتم تنظيف وترتيب المطبخ، عن طريق مسح الرخام بسرعة، وخاصة عند انسكاب أي نوع من السوائل عليه مثل القهوة والكمون، وذلك حتى لا تتسبب في تغيُر لون الرخام.

تنظيف المطبخ

كما يمكن تنظيف البوتاجاز، عن طريق استخدام خلطة ناسفة للدهون مكونة من صودا الخبز «بيكربونات»، كما تستخدم في تنظيف المطبخ أيضا، وإزالة الدهون والبقع، وبعد الانتهاء من تنظيف المطبخ بسرعة كبيرة، دون إرهاق أو تعب مثل السابق، تفضل تكرار العزومات والزيارات.