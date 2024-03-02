حيلة سحرية لتنظيف الأنتريه في 10 دقايق دون تحريكه.. «افرحي بشياكته»

مظهر لائق وجذاب للمنزل، هو ما تسعى إليه ربة المنزل، إذ تكون دائمًا في وضع استعداد لاستقبال الضيوف مهما اختلف الوقت، عن طريق تنظيفها لأثاث المنزل بشكل مستمر، من خلال استخدام وصفات مختلفة وسحرية في إزالة البقع والأتربة والدهون، وخاصة عند تنظيف «الأنتريه» دون تحريكه من مكانه.

طرق تنظيف الأنتريه من البقع

وصفة سحرية، يمكن من خلالها تنظيف الأنتريه أو الصالون أو الركنة من البقع سواء كانت حبرا أو زيتا، وإعادة لمعانة ورونقه مرة أخرى، ما يُضفي مظهرا لائقا وجذابا للمنزل بأكمله، وذلك عن طريق استخدام عدة مكونات منزلية دون تكلفة، وفقًا لما ذكره موقع «Home Made Simple».

وتأتي مكونات الخلطة السحرية، التي يمكن استخدامها للتخلص من بقع الأنتريه أو الركنة، والحصول على مظهر جميل تسعى إليه كل ربة منزل، كالآتي:

بيكربونات الصوديوم

مسحوق غسيل أتوماتيك، لأن المسحوق العادي يتسبب في الرغوة.

مسحوق «فانش»

معطر للملابس

سبونشا غسيل المواعين

قماش قطن فاتح اللون

تحضير الخلطة السحرية

يمكن تحضير الوصفة السحرية، عن طريق إحضار إناء فارغ تخلط به جميع المكونات، من خلال استخدام ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، نصف كوب صغير من مسحوق الغسيل الأتوماتيك «جل»، ربع معلق من مسحوق «فانش»، ربع كوب من أي نوع معطر للملابس، فضلًا عن إضافة نحو كوب ونصف من المياه الدافئة، بعد خلطهم جميعًا وتنظيف الأنتريه من الأتربة، يتم غسل البقع وتنظيفها عن طريق استخدام «سبونشا المواعين» أو «ليفة خشنة».

ولمدة 10 دقائق، تفرك البقع أو الاتساخات بالأنتريه، وتكرارها في جميع الأماكن المتسخة، للحصول على نتائج مرضية لربة المنزل، بعد الانتهاء من الغسيل، يجب إحضار إناء مليء بالماء وقطعة قماش قطنية فاتحة اللون تجنبًا لإضفاء لونها على الأنتريه، من أجل امتصاص الخلطة التي غُسل بها من قبل.

كيفية إزالة البقع من الأنتريه

لا يقتصر تنظيف الأنتريه من البقع والأتربة والدهون على تلك الوصفة فقط، فهناك خلطات أخرى تساعد على تنظيفه بشكل جميل وجذاب والحصول على شكل جميل، منها:

الكحول فقط لإزالة بقع الحبر

مسحوق غسيل المواعين لإزالة بقع الزيت أو العصير أو الأكلات

كما توجد خلطة أخرى دون ماء، لتنظيف الأنتريه من البقع صعبة الإزالة، وذلك من خلال استخدام كربونات الصوديوم، والخل، أي نوع من مسحوق الملابس «جل»، ومعطر الملابس، جميعها كميات على حسب الحاجة، فضلًا عن استخدام فرشاة ناعمة حتى لا تخدش قماش الأنتريه.