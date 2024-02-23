3 مكونات طبيعة تساعد على تنظيف البوتجاز في 10 دقائق.. اعرفيها

تراكم الأوساخ والدهون على البوتاجاز مشكلة تعاني منها الكثير من السيدات، خاصة أنها تتسبب في انسداد العيون بطريقة غير ملحوظة، ونستعرض في هذا التقرير أسرع الطرق التي تعمل على تنظيف البوتجاز وبمكونات طبيعية موجودة في المنزل.

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف البوتجاز منها استخدام بيكربونات الصوديوم والخل، وذلك من خلال إحضار وعاء عميق يتم وضع لتر من الماء به و4 ملاعق كبيرة من بيكربونات الصوديوم ونصف كوب من الخل وتنظيف البوتجاز بهذا المحلول، وبعد ذلك يتم وضع عيون البوتاجاز في الماء لمدة نصف ساعة ثم نقوم بتنظيفها وفقا لما ذكره موقع«thespruce».

مكونات تساعد على تنظيف البوتجاز

الخل الأبيض والليمون وملح الليمون من ضمن المكونات الطبيعية التي تساعد على تنظيف البوتجاز، حيث يتم خلط نصف كوب من عصير الليمون مع القشور وأيضا 2 ملعقة كبيرة من ملح الليمون بالإضافة إلى نصف كوب من الخل وبعد ذلك يتم وضعه على البوتاجاز وتركه لمدة 15 دقيقة حيث تساعد هذه الطريقة على إزالة الدهون بشكل سريع.

البيكينج بودر وملح الليمون

لم تقتصر الحيل التي تساعد على تنظيف البوتجاز عند هذا الحد ولكن جاء من ضمنها هى استخدام البيكينج بودر وملح الليمون، يجب على ربات المنزل وضع البيكينج بودر على عيون البوتاجاز بعد ذلك نضيف إليه ملح الليمون و نسبة قليلة من الماء ثم نتركه لمدة 10 دقائق ونقوم بتنظيفه بالماء والصابون السائل.