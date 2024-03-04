«اتصالات النواب»: تشديد العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني لحماية المجتمع

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن اللجنة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليا، وفي ظل تطور الجريمة الإلكترونية والذي أصبح لا يقل خطورة عن الجريمة الجنائية.

العقوبات تصل للمؤبد

وأكمل خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على «سي بي سي»، أنه يوجد تشديد العقوبات في جرائم الابتزاز الإلكتروني لحماية المجتمع والعقوبات تصل للمؤبد ببعض الحالات.

الجرائم الإلكترونية

وطالب بسرعة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية بما يساهم في كشفها وردع المتورطين في هذا النوع من الجرائم، لافتا إلى ان أصحاب الاكونتات "الفيك" كشفهم أصبح متاحا من الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، ومن ثم تحويلها للنيابة من أجل التحقيق فيها.

وتابع: نطالب الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالتحرك وتتبع الحسابات التي أساءت إلى طالبة العريش عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب رئيس اتصالات النواب أي شخص يتعرض لابتزاز إلكتروني بعدم انتظار المساومة مع المتهم، بل يتوجه للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وياخذ رقم البلاغ ويترك رقم تليفونه وخلال 48 ساعة على الأكثر يتم إخطاره بكافة التفاصيل وضبط وإحضار المتهم، وأن الحكومة تجهز لنا قانون خاص بالذكاء الاصطناعي ويتم ترقبه باللجنة خلال الأسابيع القادمة.