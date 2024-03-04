نيكي هيلي تحقق أول فوز أمام ترامب بالانتخابات التمهيدية في واشنطن

قالت شركة إديسون للأبحاث إن المرشحة الرئاسية نيكي هيلي فازت بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في واشنطن العاصمة، يوم الأحد، وهو أول فوز لها في عملية الترشيح، حيث حصلت «هيلي»، المنافس الوحيد المتبقي لدونالد ترامب في السباق، على 62.9% من الأصوات، مقابل 33.2% حصل عليها الرئيس السابق، بحسب ما جاء في وكالة الأنباء «رويترز».

تفاصيل فوز هيلي أمام ترامب

وقالت المتحدثة باسم حملة هايلي، أوليفيا بيريز-كوباس، في بيان: «ليس غريبا أن يرفض الجمهوريون في واشنطن، دونالد ترامب وكل فوضاه»، مشيرة إلى أن هيلي كانت أول امرأة تفوز بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في تاريخ الولايات المتحدة.

ولا تزال تواجه «هيلي» احتمالات شبه مستحيلة في سعيها للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة المرشح الديمقراطي المحتمل الرئيس جو بايدن، حيث فاز ترامب في أول ثماني مسابقات ترشيحية بفارق كبير قبل أن يخسر أمام هيلي في العاصمة الأمريكية.

لماذا لم يفز ترامب في واشنطن؟

وتظهر استطلاعات الرأي أنه من المتوقع أيضًا أن يفوز الرئيس السابق بجميع مسابقات الترشيح تقريبًا في المستقبل، وتعد واشنطن العاصمة هي مدينة حضرية بنسبة 100% ونسبة عالية نسبيًا من السكان يحملون شهادة جامعية.

وتعد المدينة أيضًا موطنًا لعدد كبير من الموظفين الفيدراليين الذين تعهد حلفاء ترامب بطردهم بشكل جماعي واستبدالهم بالموالين إذا فاز في نوفمبر، وشهدت بعض فئات الموظفين الفيدراليين زيادة في التهديدات بالقتل في السنوات الأخيرة، وكثيرا ما يشير ترامب إلى منطقة العاصمة باسم «المستنقع».

وستحصل هيلي على 19 مندوبا من فوزها، وهو عدد صغير من 1215 مندوبا اللازمة للفوز بترشيح الحزب، وقد يؤدي فوزها إلى تحصينها من الانتقادات بأنها غير قادرة على الفوز بأي مسابقة ترشيح واحدة، على الرغم من أن بعض الجمهوريين سيعتبرون شعبيتها في واشنطن سلبية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها الجمهوريون في العاصمة، ترامب، حيث خلال آخر مسابقة تنافسية لترشيح الحزب الجمهوري في مقاطعة كولومبيا، في عام 2016، حصل ترامب على أقل من 14% من الأصوات ولم يحصل على أي مندوبين، حتى مع فوزه بالترشيح على المستوى الوطني.