واقعة تحدد أهلية ترامب للترشح بالانتخابات الأمريكية.. ماذا حدث قبل 3 سنوات؟

في إعلان مرتقب قبل يوم من إجراء انتخابات رئاسية تمهيدية في ولاية كولورادو، تعتزم المحكمة العليا الأمريكية من إصدار أحكام قد يكون أحدها القرار المرتبط بأهلية دونالد ترامب للمثول في الاقتراع الأول بالولاية التي شهدت هجوم الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021.

تفاصيل حول القرار المرتقب

وبحسب ما كشفته وكالة الأنباء "رويترز"، لم تحدد المحكمة العليا، في تحديث غير معتاد لجدول أعمالها يوم الأحد، الحكم الذي ستصدره، لكن القضاة استمعوا في 8 فبراير إلى المرافعات المتعلقة باستئناف "ترامب" لحكم كولورادو، ومن المقرر أن يصدروا قرارهم الخاص.

وكولورادو هي واحدة من 15 ولاية ومنطقة أمريكية تجري انتخابات تمهيدية في "الثلاثاء الكبير"، ويعد ترامب هو المرشح الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الأمريكية.

وطلب الحزب الجمهوري في كولورادو من المحكمة العليا، إصدار حكم قبل يوم الثلاثاء في قضية أهلية الاقتراع، وخلال المرافعات، أبدى قضاة المحكمة العليا تعاطفهم مع استئناف ترامب للحكم الصادر في 19 ديسمبر عن المحكمة العليا في كولورادو بحرمانه من الاقتراع في الولاية بموجب التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي.

ويحظر القسم 3 من التعديل الرابع عشر من تولي أي منصب عام أي "مسؤول في الولايات المتحدة" أدى اليمين "لدعم دستور الولايات المتحدة" ثم "انخرط في تمرد أو تمرد ضده، أو قدم المساعدة لأعدائها.

ماذا حدث في هجوم الكابيتول؟

وهاجم أنصار ترامب الشرطة واقتحموا مبنى الكابيتول في محاولة لمنع الكونجرس من التصديق على فوز بايدن في انتخابات 2020، كما ألقى ترامب خطابًا تحريضيًا لمؤيديه مسبقًا، وطلب منهم الذهاب إلى مبنى الكابيتول والقتال مثل الجحيم.

وقد سعت القوات المناهضة لترامب إلى استبعاده في أكثر من عشرين ولاية أخرى بسبب أفعاله المتعلقة بهجوم 6 يناير، كما منعت ولايتي ماين وإلينوي ترامب من الاقتراع، على الرغم من أن هذين القرارين معلقان في انتظار حكم المحكمة العليا في كولورادو.

وخلال المرافعات في قضية كولورادو، أعرب قضاة المحكمة العليا عن قلقهم بشأن اتخاذ الولايات إجراءات شاملة يمكن أن تؤثر على الانتخابات الرئاسية على مستوى البلاد.