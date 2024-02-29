يحدث الآن.. استبعاد ترامب من لجنة انتخابية واقتحام قريب من جامعة فلسطينية

تجري عدة أحداث في دولة الاحتلال الإسرائيلي وفلسطين المحتلة والولايات المتحدة الأمريكية أثناء كتابة هذه السطور.

استبعاد ترامب من لجنة الانتخابات التمهيدية

في الولايات المتحدة الأمريكية، أصدرت قاضية في ولاية إلينوي، يوم الأربعاء، قرارًا بمنع دونالد ترامب من المشاركة في الاقتراع التمهيدي لانتخابات الرئاسة للحزب الجمهوري في إلينوي، وذلك بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في السادس من يناير 2021، وفقًا لشبكة «فوكس نيوز» الأمريكية.

المجادلة حول استبعاد ترامب من السباق الانتخابي

وعملت القاضية بالوقوف بجانب ناخبي مقاطعة كوك تريسي الذين طالبوا باستبعاد ترامب من انتخابات 19 مارس التمهيدية والعمل على منعه في الانتخابات العامة في 5 نوفمبر المقبل بسبب انتهاكه بند مكافحة التمر في التعديل رقم 14 للدستور الأمريكي.

دبابات إسرائيلية تقتحم محيط جامعة الأقصى

وفي فلسطين المحتلة، عمدت دبابات الاحتلال الإسرائيلي إلى إطلاق النار بكثافة في محيط جامعة الأقصى غر خان يونس، جنوب قطاع غزة، بحسب فضائية «القاهرة الإخبارية» فجر اليوم الخميس.

وضع كارثي في غزة

في سياق آخر، خرج المستشار الإعلامي للأونروا عدنان أبو حسنة، في تصريحات صحيفة، مؤكدا أن الوضع في قطاع غزة كارثي خاصة في الشمال، مطالبا في الوقت نفسه بفتح المعابر البرية السبعة مع غزة والإسراع في عمليات التفتيش.