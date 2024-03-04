الحكومة: 13.2 مليون مستخدم للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول

ذكر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن مصر من بين أعلى 5 دول إفريقية تمتلك 50% من مطوري البرمجيات، والثانية إفريقيا والثالثة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في استثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي.

مصر تحتل مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات التكنولوجية بشهادة المؤسسات الدولية

ولفت المركز على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك» أن مصر تحتل مراكز متقدمة في مختلف المؤشرات التكنولوجية بشهادة المؤسسات الدولية، وفقا لما أوضحته وزارة التخطيط، لافتًا إلى ما يلي:

- 13.2 مليون عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

- 14.4 مليون عدد مستخدمي الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

- مصر ضمن أعلى 5 دول إفريقية تمتلك 50% من مطوري البرمجيات.

- مصر الثالثة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال المواهب والخبرة التكنولوجية المالية.

- مصر الثانية إفريقيا والثالثة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمارات رأس المال الاستثماري التكنولوجي المالي.

- مصر ضمن أعلى 4 دول إفريقية ينظر إليها على أنّها نقاط ساخنة لاستثمارات رأس المال الاستثماري في إفريقيا.