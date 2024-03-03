مراسل «القاهرة الإخبارية»: ميلوني تبحث مع ترودو تطورات الصراع في الشرق الأوسط

تحدث خالد سلامة، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من تورونتو، عن تفاصيل زيارة رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني لكندا، موضحًا، أن أهم الملفات التي بُحثت هي الذكاء الاصطناعي والهجرة وتنمية الاقتصادي والحفاظ على أمن الطاقة.

وأضاف «سلامة»، في مداخلة ببرنامج «جولة المراسلين»، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامي حساني بشير، أنّ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا وكندا يبلغ 16 مليار دولار طبقا لتقديرات عام 2023، مما يجعل البلدين ثاني أكبر شريك داخل الاتحاد الأوروبي.

وتابعت: «ميلوني ناقشت كيفية توفير الدعم لأوكراني والوضع في الشرق الأوسط، وإن كان هذا الوضع لم يرضِ كثيرا بعض المتابعين، وبخاصة متابعي الوضع في الشرق الأوسط وملف غزة ورفح الفلسطينية الذي فرض نفسه على جدول الأعمال، والذي جعل هذه الزيارة التي جرت في جو ودي للغاية وأزالت الكثير من الغيوم التي اكتنفت علاقة رئيسة وزراء إيطاليا مع رئيس وزراء كندا».