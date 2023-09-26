موعد إجازة البنوك المصرية في المولد النبوي.. الخدمات المصرفية المتاحة

حدد البنك المركزي المصري موعد إجازة البنوك المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف لعام 1445هـ، الخميس المقبل 28 سبتمبر 2023، وإجازة المولد يتبعها الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت.

وموعد إجازة البنوك المصرية بعد أقل من يومين، على أن يُستأتف العمل صباح يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023.

موعد إجازة البنوك في المولد النبوي

ويتوفر عدد من الخدمات المصرفية خلال فترة إجازة المولد النبوي والذي يتبعه، وترصد «الوطن» أبرز الخدمات بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

خدمات مصرفية في إجازة المولد

- السحب والإيداع من الماكينات الصراف الآلي على مدار الـ24 ساعة.

- الاستعانة بالمحفظة الذكية لدفع الفواتير المنزلية، أو تحويل الأموال لشخص آخر من خلال ماكينات الصراف أو التطبيق الرسمي للبنوك، أو تطبيق البنك المركزي المصري «إنستا باي».

- يمكن للعميل شراء أو كسر شهادات أو ودائع عن طريق خدمتي الإنترنت والموبايل البنكي.

- استخدام التحويلات نقدية من خلال التطبيق الرسمي للبنك أو من خلال تطبيق «إنستا باي»، التابع للبنك المركزي المصري.

- إمكانية مراجعة رصيد الحساب.

- يمكن للعميل تقديم طلب من أجل الحصول على قرض من خلال خدمتي الإنترنت أو الموبايل البنكي.