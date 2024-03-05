10 أسباب تمنع استحقاقك بدل البطالة من التأمينات الاجتماعية.. منها الغياب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عددًا من الأسباب التي تمنع الشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص من استحقاق بدل البطالة من الهيئة.

أسباب إنهاء الخدمة

ووفقًا للمادة 192 من قانون التأمينات الاجتماعية والتي تنص على أنه على الشخص صاحب العمل أن يُقدم موافاة للهيئة باستمارة نهاية الخدمة موضحا بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل، وفي حالة امتناع العامل عن التوقيع على هذه الاستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الامتناع.

وفي حالة أن أثبت الشخص صاحب العمل في الاستمارة الخاصة بنهاية الخدمة للعامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية لا يستحق وقتها بدل البطالة من التأمينات:

1- أن يكون قد ارتكب أفعال خاصة بالأمانة، الشرف، والآداب العامة.

2- الاستقالة.

3- أن يكون قد قدم أوراق أو شهادات مزورة أو انتحل شخصية غير صحيحة.

4- أن يكون في حالة سكر أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة أثناء وجوده في العمل.

5- عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

6- أن يكون قد أفشي الأسرار الخاصة بالعمل.

7- أن يكون قد أرتكب خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

8- أن يكون قد اعتدي على الشخص صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك اعتدائه اعتداء جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو يسببه.

9- عدم مراعاة التعليمات الواجب اتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.

10- غياب الشخص المؤمن عليه دون أي أسباب أكثر من المدة التي تنص عليها قوانين ولوائح التوظف أو العمل بحسب الأحوال.

اعتراض العامل على سبب انتهاء الخدمة

كما أن اعتراض العامل على سبب انتهاء الخدمة صراحة على الاستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للهيئة أو أبدى اعتراضه ضمنًا بامتناعه عن التوقيع على هذه الاستمارة فإنّه يتعين على الهيئة إرسال أوراق النزاع المُشار إليها في اليوم التالي لوصولها إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تُسلم إليه باليد أو بالبريد المُسجل المستعجل حسب الأحوال.