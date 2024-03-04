بشرى سارة من «التضامن» لحرفيين مصر بشأن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية 

أكدت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، أن الوزارة سعت من خلال معرض «ديارنا للحرف التراثية واليديوية»، على مد الحماية الاجتماعية لصانعي المنتجات اليدوية والتراثية وهو ما تمثل في إطلاق كارت «حرفي» لتمكين الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال.

كل ما تود معرفته عن كارت حرفي

وقالت «صابرين» لـ«الوطن»، إنّ الكارت يقدم العديد من الخدمات والمزايا أهمها تيسير وتبسيط إجراءات الاشتراك في نظام التأمينات الاجتماعية، إذ جرى التنسيق مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي على تواجد أحد مسؤوليها داخل خيمة المعرض لتسجيل العارضين الراغبين في الانضمام لنظام التأمينات الاجتماعية.

وضمن مزايا الكارت وفق الدكتورة ميرفت صابرين، إتاحة الفرصة للمشاركة في معارض «ديارنا» داخليا وخارجيا لتوفير الفرص التسويقية، وتطوير التصميمات الخاصة بالمنتجات وتسهيل تصديرها بالتنسيق مع المجلس التصديري للحرف اليدوية، وتوفير تمويل ميسر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي بسعر الفائدة يتراوح بين 7%- 13% وفق لشرائح القرض المختلفة.

مزايا كارت حرفي

كما يوفر الكارت التدريب المجاني على إدارة المشروعات الصغيرة وكيفية الحصول على خدمات الشمول المالي والتمتع بمبادرة البنك المركزي بفتح حساب بنكي للنشاط الاقتصادي مجانا بالتنسيق مع البنك المركزى المصري، ويسهم في تعزيز الوعي التأميني لدى الأسر المنتجة وصغار رواد الأعمال بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال عقد جلسات توعية لهم تحت رعاية الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأشارت مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه جرى تدريب 125 عارضا، وستستمر جلسات التوعية على مدار أيام المعرض: «نستهدف 450 مستفيدا من المشاركين في المعرض».