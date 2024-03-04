«التأمينات» توضح آلية وقف صرف تعويض العجز عن المؤمن عليه

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الحالات يجرى صرف تعويض العجز لها، بسبب التعرض لحادث أسفر عن إصابتهم وعجزهم عن أداء عملهم.

متى يقف صرف تعويض العجز؟

خلال السطور التالية، توضح «الوطن» متى يتم وقف صرف تعويض العجز عن المؤمن عليه؟

يتم الوقف اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ الفحص

ووفقا للمادة 60 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يجري وقف صرف معاش العجز اعتبارا من أول الشهر التالي للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبي، إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذي تطلبه جهة العلاج أو الهيئة في الموعد الذي تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش، إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها، اعتبرت النسبة الجديدة أساسا للتسوية، اعتبارا من التاريخ الذي كان محددًا لإعادة الفحص الطبي.

ويجوز للهيئة، أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبي إذا قدم أسبابا مقبولة.

ويتبع في صرف المستحق عن مدة الوقف، ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبي.