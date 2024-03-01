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سامح شكري يؤكد ضرورة وقف إطلاق النار في غزة قبل شهر رمضان

كتب:

منى صلاح
04:19 م | الجمعة 01 مارس 2024
وزير الخارجية، سامح شكري

وزير الخارجية، سامح شكري

قال وزير الخارجية، سامح شكري، إنّ وقف الهجمات على المدنيين بقطاع غزة مسألة حساسة للغاية لمصر، ويتم إجراء مباحثات من أجلها منذ فترة طويلة، مؤكدًا أن مناطق الاشتباكات تشهد مأساة يجب وقفها في أقرب وقت ممكن، من أجل الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

مأساة حرب غزة 

وتابع وزير الخارجية في كلمته خلال جلسة نقاش في منتدى أنطاليا بتركيا، والتي نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية»: «إذا لم يحدث وقف إطلاق نار دائم في أقرب وقت ممكن، فقد تتحول الأزمة في غزة إلى مآسٍ أخرى على مستويات مختلفة، ونعرض العديد من المقترحات مع نظرائنا في قطر وأمريكا ونتباحث معهم من أجل وقف الهجمات، خاصةً أن هذا سيخدم إخوتنا الفلسطينيين والوقت يضغط علينا».

وقف إطلاق النار في غزة قبل رمضان

واستطرد «شكري»: «شهر رمضان على الأبواب ونحن نسعى لوقف إطلاق النار قبل دخوله، وإلا فالنتائج ستكون أسوأ بكثير والوضع سيتفاقم».

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