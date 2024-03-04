وصول 5 آلاف رأس عجل حي لميناء سفاجا استعدادا لشهر رمضان 2024

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على الأرصفة نحو 10 سفن، وجرى تداول 21 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة، و947 شاحنة و48 سيارة، مشيرًا إلى أن حركة الواردات شملت 6 آلاف طن بضائع، 493 شاحنة و26 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 15 ألف طن بضائع، و454 شاحنة و22 سيارة.

تعزيز المخزون الاستراتيجي

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة QUEENSLAND، وعلى متنها 5 آلاف رأس عجول حية قادمة من جيبوتى لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك استعدادا لشهر رمضان المعظم، وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم واجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشىء مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من اجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعا بالأسواق.

واستقبل الميناء السفينتين الحرية ودليلة بينما تغادر ثلاث سفن وهى وادى سفاجا، الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينتين أمل والرياض.

تداول 3000 طن بضائع

كما تم تداول 3000 طن بضائع و238 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى، آور وآيلة، وتغادر ميناء بورتوفيق السفينة «PROJECT A» وعلى متنها 5 آلاف طن دقيق متجهة الى ميناء الحديدة باليمن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2410 ركاب بموانيها.