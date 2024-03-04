محافظ القاهرة يعلن رفع حالة الطوارئ استعدادا لحلول شهر رمضان

شدد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على مديرية الشؤون الصحية برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم، خلال عمل حملات مكثفة مشتركة بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على محال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء القاهرة؛ للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات الوقائية التي من شأنها ضبط الأسواق من الناحية الصحية.

وأكد الدكتور محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، توافر الأدوية والمستلزمات والأمصال بالاستقبال وأقسام الحالات الحرجة، مع وجود رصيد كافٍ من أكياس الدم من الفصائل المختلفة، وتوفير بيان بها بغرفة طوارئ المديرية، مشددا على رفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، وإنشاء غرفة طوارئ في المديرية تعمل على مدار 24 ساعة، خلال رمضان؛ لتلقي أي شكاوى من المواطنين مع تشكيل الغرفة الوقائية تحت إشراف فريق إدارة الأزمات ورئيس القطاع وتفعيل الإجراءات الوقائية «مراقبة الأغذية - صحة البيئة - مكافحة ناقلات الأمراض - الإدارة العامة للصيدلة وحدات الرعاية الأساسية - التثقيف الصحي».

مراقبة الأغذية في الأسزاق

وبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وضعت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة خطة عمل تتضمن عمل حملات مشتركة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بالوزارة، وتكثيف المرور والتفتيش على محال عرض وبيع الألبان ومنتجاتها، وتكثيف المرور والتفتيش على أماكن الإفطار الجماعي من مطاعم وفنادق وأندية ومدى استيفائها للاشتراطات الصحية، مع تكثيف المرور والتفتيش على أماكن «تصنيع - وعرض» المخللات والحلويات بمختلف أنواعها «شرقية - غربية»، وتفعيل جميع قوانين وقرارات مراقبة الأغذية الخاصة بمنع الغش والتدليس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتشكيل حملات مشتركه مع مختلف المناطق الطبية «صباحية - ومسائية» من أجل تكثيف العمل كمًا ونوعًا.

حالات الطوارئ في مديرية الشؤون الصحية

وأكد محمد شوقي، مدير مديرية الشؤون الصحية، توفير النسبة المقررة من الأسرة بحالات الطوارئ وكذلك الرعاية المركزة، والتأكد من عمل جميع الأجهزة والمعدات الطبية وغير الطبية بكفاءة، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها.