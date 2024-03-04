بعد عامين من حرب روسيا وأوكرانيا.. تحذيرات من نقص الذخيرة في أوروبا

بعد أكثر من عامين على اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، خرجت تحذيرات أوروبية من نقص الذخيرة داخل القارة، إذ قال نائب وزير الدفاع البلجيكي السابق مارك ثيس، إن استنزافا كبيرا للذخيرة حدث جراء هذه الحرب وتحتاج تعويضات ضخمة تستغرق سنوات.

الحروب الروسية الأوكرانية استنزفت مخزونات هائلة من الذخيرة

وأفاد موقع «Merkur.de»، بأن الأزمة الروسية الأوكرانية، استنزفت مخزونات هائلة من الذخيرة، وأصبح هناك حاجة ماسة للإمدادات، وسط حالة من صعوبة تعويض هذه المخزونات، مشيرا إلى أن بعض أنواع الذخيرة يستغرق الحصول عليه 7 سنوات، وحتى أبسط أنواع الذخيرة من عيار 5.56 مم.

تفاقم المشكلة وتزايد الخلافات بين دول حلف الناتو

وأوضح «ثيس»، أن تفاقم هذه المشكلة من شانه أن ينمي بعض الخلافات بين دول حلف الناتو حول عواقب هذا النقص في الذخيرة، وهو ما يتطلب الكثير من العمل. وأضاف «قد نكون على يقين من أن خصومنا في موسكو أو بكين يعرفون عن ذلك النقص في الذخيرة».

وأوضح نائب وزير الدفاع، أن جيوش أوروبا مخصصة في الأساس للعمليات الاستكشافية، وهي عبارة عن وحدات صغيرة ذات لوجستيات قليلة واستهلاك قليل جدا للذخيرة، ضاربا مثالا بألمانيا «في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي كانت ألمانيا تمتلك 5 آلاف دبابة، واليوم لديها بين 200-300 دبابة».